Una vasta area perturbata di origine atlantica si avvicina al bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Questa porterà sull’Italia un marcato maltempo, principalmente nelle regioni settentrionali, iniziando da quelle occidentali, con piogge, temporali diffusi e localmente persistenti. Tali fenomeni si estenderanno gradualmente verso est, raggiungendo il Friuli Venezia Giulia nella serata di domani. I venti saranno prevalentemente da ovest e si rafforzeranno progressivamente. Le temperature registreranno una notevole diminuzione in tutto il territorio nazionale.

Sulla base delle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate – che sono responsabili dell’attivazione dei sistemi di protezione civile nei propri territori – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra e amplia quello emesso il giorno precedente. Le condizioni meteorologiche potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, descritte nel bollettino nazionale di criticità e allerta, consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Si attendono precipitazioni, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, che diverranno diffusi e localmente persistenti in Valle d’Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in Liguria ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio di si prevedono inoltre rovesci o temporali anche nel Veneto, che si estenderanno successivamente al Friuli Venezia Giulia. Questi fenomeni saranno caratterizzati da piogge intense, grandinate, frequenti scariche elettriche e raffiche di vento.

Per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, è stata emessa un’allerta arancione per temporali in Lombardia e Liguria. Vi è anche un’allerta gialla per rischi idraulici e idrogeologici in Valle d’Aosta, in ampi settori del Piemonte, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel Veneto e nell’Emilia-Romagna occidentale.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato giornalmente in base alle nuove previsioni e all’andamento dei fenomeni. È consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), dove sono presenti anche le indicazioni generali su come comportarsi in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta nelle varie regioni, sulle specifiche criticità che potrebbero interessare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in coordinamento con le quali il Dipartimento monitorerà l’evolversi della situazione.