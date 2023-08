In queste ore, la regione sta rapidamente subendo l’arrivo di una depressione di origine atlantica, che porta con sé un incremento dell’instabilità atmosferica. In dettaglio, per oggi, 04/08, è previsto lo sviluppo di rovesci e temporali intensi in gran parte della regione. Con il passaggio verso est della depressione e la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, la possibilità di temporali violenti diminuirà nelle zone occidentali, anche se le precipitazioni locali saranno abbondanti e persistenti a causa della scarsa mobilità delle celle temporalesche.

Nella pianura orientale, si manterranno le condizioni favorevoli per la formazione di intensi temporali con probabili grandinate di dimensioni medie e forti colpi di vento. Nel corso della serata si prevede un progressivo attenuarsi dei fenomeni, con possibili residui rovesci e temporali nel basso bresciano e mantovano. Nel pomeriggio sulla pianura orientale si aspetta un aumento della ventilazione da Nord-Est, che diminuirà nel corso della serata, con raffiche massime attese tra i 35-50 km/h (raffiche superiori sono possibili durante il passaggio dei temporali). In serata è previsto un notevole intensificarsi del vento sulle Alpi di confine proveniente da Nord, con probabili raffiche di Foehn in Valchiavenna prima della mezzanotte.

Per domani, 05/08, sulla Lombardia si prevedono ancora precipitazioni durante la notte e la mattina nelle zone orientali (sia alpine/prealpine che di pianura), possibilmente accompagnate da rovesci o deboli temporali sulla pianura. Nel pomeriggio, è prevista una condizione di stabilità prevalente in tutta la regione, ad eccezione di possibili rovesci o temporali isolati sulle Prealpi centro-orientali. Si aspettano venti in aumento da Nord su gran parte delle zone alpine e prealpine, con raffiche di Foehn nei fondivalle occidentali più esposti fino a 60 km/h, mentre ad altitudini superiori a 1200-1500 metri potrebbero esserci raffiche fino a 90 km/h.