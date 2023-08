Un sistema frontale, potenziato da correnti più fredde provenienti dal nord dell’Europa, sta per intensificarsi sul nostro Paese, provocando un deterioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Nord e causando un notevole abbassamento delle temperature.

In risposta alle previsioni correnti, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate che hanno la responsabilità di attivare le misure di protezione civile nelle aree colpite, ha rilasciato un avviso di maltempo che amplia e aggiorna quello rilasciato ieri. Gli eventi meteorologici, che influenzeranno diverse zone del Paese, possono portare a situazioni critiche di tipo idrogeologico e idraulico, che sono dettagliate nel bollettino nazionale di allerta e criticità, consultabile sul sito web del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

L’avviso prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, piogge intensificate da rovesci o temporali, inizialmente su Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, e Friuli Venezia Giulia, con un’estensione prevista a Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo a partire da domani, venerdì 4 agosto. Questi eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e raffiche di vento molto forti.

In base ai fenomeni meteorologici previsti ed in corso, è stata emessa un’allerta arancione per la giornata di domani, venerdì 4 agosto, nelle Marche e in gran parte della Lombardia. In aggiunta, è stata emessa un’allerta gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, alcune aree di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e Lombardia.

L’immagine complessiva del meteo e delle criticità previste su tutto il territorio italiano viene aggiornata ogni giorno in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni, ed è disponibile sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), dove sono anche riportate le linee guida generali da seguire in caso di maltempo. Informazioni dettagliate sui livelli di allerta regionali, sulle specifiche criticità che potrebbero interessare i singoli territori e sulle azioni preventive intraprese sono gestite dalle strutture locali di protezione civile, con cui il Dipartimento continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.