Condizioni meteo critiche: allerta di livello arancione dichiarata per il Veneto. Piogge e temporali persistenti da Nord a Sud. Allerta gialla in atto per 16 regioni. Aggiornamento meteo del 4 agosto.

Pericolo meteo-idrologico: un sistema di bassa pressione che attualmente interessa gran parte delle regioni centro-settentrionali si sposterà verso il Sud dell’Italia, causando condizioni meteo avverse e un aumento dei venti, che continueranno nelle regioni centrali e nel Nord-Est anche durante la giornata di domani.

In base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate – responsabili dell’attivazione dei sistemi di protezione civile nelle aree coinvolte – ha rilasciato un avviso di maltempo che aggiorna e amplia quello del giorno precedente. Gli eventi meteo, colpendo diverse aree del Paese, potrebbero causare problematiche idrogeologiche e idrauliche, riassunte nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito web del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

L’avviso indica che a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, sono attese persistenti precipitazioni, principalmente sotto forma di rovesci o temporali, su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Sono inoltre previste precipitazioni, prevalentemente a carattere temporalesco, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare nelle zone centro-settentrionali.

Questi fenomeni saranno accompagnati da piogge intense, attività elettrica frequente, occasionali grandinate e forti colpi di vento. A partire dalle prime ore di domani, sabato 5 agosto, si prevedono venti forti e tempestosi dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con estensione alla Puglia. Si attendono mareggiate lungo le coste esposte.

In base alle previsioni attuali e ai fenomeni in corso, è stata dichiarata per domani, sabato 5 agosto, un’allerta di livello arancione per la maggior parte del Veneto. Inoltre, è stata dichiarata un’allerta gialla per le restanti aree del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, alcune zone della Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, tutto il territorio delle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e le regioni settentrionali della Sicilia.

L’analisi delle condizioni meteo e delle situazioni critiche previste in Italia viene aggiornata quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione delle condizioni, ed è disponibile sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle linee guida generali su come comportarsi in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, le problematiche specifiche che potrebbero interessare i singoli territori e le misure di prevenzione adottate sono gestite dagli enti locali di protezione civile, con i quali il Dipartimento continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.