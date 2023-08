Evacuazioni in Florida in previsione dell’arrivo della tempesta tropicale ‍Idalia

La Florida ​si prepara all’arrivo⁢ della tempesta⁢ tropicale Idalia, previsto per mercoledì 30 agosto 2023. Le prime evacuazioni, sia volontarie ‌che‍ obbligatorie, sono già iniziate, in ​quanto⁣ si prevede che la tempesta ⁣possa evolvere ‌in un uragano di categoria 3⁢ o superiore.‍ Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha ⁢avvertito che l’impatto⁤ sarà significativo. Nel frattempo,⁣ Idalia ha ​già colpito Cuba con forti piogge, in particolare nella regione occidentale dell’isola.

Preparativi in Florida e impatti a Cuba

La tempesta tropicale Idalia si intensifica

La tempesta tropicale Idalia‌ si è intensificata e si prevede che colpirà la ‌Florida​ come un ⁢uragano di categoria 3​ o superiore. Gli effetti potrebbero⁢ includere innalzamenti pericolosi del ⁢livello del mare, noti come storm surge.

Impatti di Idalia a Cuba

Prima di raggiungere la Florida, Idalia ha colpito Cuba con forti piogge, in particolare‌ nella regione occidentale dell’isola. La⁣ provincia di Pinar del Rio, ancora in fase di recupero dall’uragano Ian dell’anno scorso, ha dichiarato lo stato di allerta‌ e ha iniziato le evacuazioni.

Stato di emergenza⁢ in Florida e chiusura degli aeroporti

Stato di emergenza ​e mobilitazione delle guardie ‍nazionali

Il governatore della Florida, Ron ‍DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza in 46 contee e ‌ha mobilitato 1.100 guardie ⁣nazionali. ​L’aeroporto internazionale di ⁤Tampa e l’aeroporto internazionale di St. Pete-Clearwater‌ hanno annunciato la loro chiusura a partire da martedì.

Evacuazioni obbligatorie e allerta uragano

Le contee‍ di Pasco e Levy, ‌a nord di Tampa, hanno ⁤ordinato l’evacuazione obbligatoria per alcuni ​residenti a rischio. Il National Hurricane Center di‍ Miami ha emesso un’allerta uragano per un’ampia area che va da Longboat Key, nella zona di ‌Sarasota, fino ​al fiume Holocene, oltre Tampa Bay.

Previsioni per la tempesta Idalia e‍ dichiarazione di ⁣emergenza federale

Secondo le ultime previsioni, la tempesta Idalia si trova a⁤ circa 80 km⁢ dalla punta occidentale di Cuba, con venti massimi sostenuti di 110 km/h. Si prevede che⁤ raggiungerà la costa occidentale della Florida come un pericoloso uragano ​maggiore mercoledì. Il Presidente Joe Biden‍ ha approvato una dichiarazione di emergenza per⁤ la Florida, liberando fondi federali⁣ per le operazioni ​di ⁢pulizia e⁣ ripristino.

Il primo uragano ​maggiore della stagione: Franklin

Nel frattempo,⁣ Franklin è⁢ diventato il primo uragano maggiore ‌della stagione, raggiungendo la categoria 4. È stata emessa un’allerta tempesta ⁣tropicale per le Bermuda.

In previsione dell’arrivo della tempesta⁣ tropicale Idalia, la Florida ha iniziato ‌le evacuazioni e dichiarato lo stato⁤ di emergenza. La ⁢tempesta, che si prevede possa evolvere‍ in un ​uragano di categoria 3 o⁣ superiore, ⁣ha⁤ già colpito Cuba con forti piogge. Nel frattempo, Franklin è diventato il primo ⁣uragano maggiore della‌ stagione.