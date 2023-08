La regione dei Grandi‌ Laghi e la Valle dell’Ohio hanno subito un grave maltempo nella notte tra mercoledì e giovedì, con numerose segnalazioni di allagamenti, salvataggi in acqua e‌ interruzioni di corrente in tutta‍ la zona. La⁣ regione si prepara ora per un secondo round di maltempo previsto per giovedì sera.

Emergenza allagamenti in Ohio

Le ​forti piogge che hanno colpito la ‌zona hanno causato allagamenti sull’Interstate 90 a Lakewood, Ohio, dove sono state necessarie imbarcazioni ⁣per soccorrere gli automobilisti bloccati.

Interventi di soccorso a Lakewood

Le immagini ⁢postate sui ⁢social media mostrano diversi ​veicoli sommersi su una strada allagata, con i soccorritori ⁢pronti ad aiutare coloro⁢ che​ non sono riusciti a uscire dalle acque⁤ alluvionali. Secondo i vigili del fuoco di Lakewood, tutti i dipartimenti dei vigili del fuoco di Lakewood e dei dipartimenti limitrofi ‌di Westshore erano al lavoro in entrambe le direzioni dell’Interstate 90 a causa degli‍ allagamenti.

Salvataggi a Parma

Anche a Parma, Ohio, sono stati effettuati salvataggi di residenti e automobilisti a seguito di allagamenti improvvisi. Le foto⁣ mostrano⁣ i soccorritori che portano in salvo i‍ residenti bloccati dopo che diversi metri d’acqua⁣ hanno coperto le strade.‍ In un post‌ su Facebook, il Dipartimento dei Vigili del ⁢Fuoco​ di Parma ha​ segnalato che ‌l’allagamento‍ era⁢ in corso mercoledì sera e ha avvertito i residenti che pochi centimetri d’acqua⁤ potrebbero ⁤essere⁤ sufficienti per bloccare ⁤i ‍veicoli e far cadere ⁤una ​persona.

Emergenza in Michigan

A nord, nel⁣ Michigan, ci sono ​state diverse ⁣segnalazioni di strade allagate e interruzioni⁤ di corrente a causa del maltempo. Giovedì mattina, erano ⁤stati segnalati quasi 60.000 blackout in Michigan ‌e quasi 40.000 in ‍Ohio.

Allagamenti e interruzioni di corrente

Il Dipartimento dei Trasporti del Michigan⁤ ha segnalato su X, precedentemente noto come⁤ Twitter,‍ che erano stati segnalati allagamenti diffusi perché ⁣i tributari erano troppo gonfi per assorbire ⁢nuova acqua. Le principali strade allagate nell’area di Detroit includevano le autostrade interstatali​ 75, 94 e 275.

Problemi all’aeroporto⁤ di Detroit

Gli allagamenti hanno causato problemi anche all’aeroporto metropolitano Wayne County di Detroit (DTW) giovedì mattina. Detroit ha ricevuto circa 76 millimetri di pioggia in circa sei ore giovedì​ mattina.⁣ Gli ufficiali dell’aeroporto hanno avvertito i⁤ viaggiatori di verificare lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto perché gli allagamenti hanno limitato l’accesso al Terminal ‍McNamara. Gli ufficiali hanno detto che i viaggiatori non potevano accedere al terminal perché⁤ erano stati segnalati allagamenti nei tunnel di Dingell Drive.

Conclusione

La regione dei Grandi Laghi e la Valle dell’Ohio hanno subito gravi allagamenti ​e interruzioni di corrente a causa di un maltempo. Numerosi salvataggi sono stati effettuati⁤ in Ohio, mentre in Michigan sono state ​segnalate strade allagate e problemi ⁤all’aeroporto di Detroit. La ⁤zona si prepara ora per un secondo round di maltempo previsto per giovedì sera.