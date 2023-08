Immagini strazianti mostrano la devastazione degli incendi in Hawaii

Almeno 36 persone sono morte negli incendi che hanno devastato parti dell’Hawaii. ⁣L’isola di ‍Maui è stata colpita duramente, soprattutto‍ nella città di Lahaina. Un video aereo ha mostrato i resti carbonizzati della città costiera.‌ Sono state ordinate ⁣evacuazioni e sono stati allestiti rifugi. Il vento che ha alimentato gli incendi è stato causato da una⁢ combinazione di un sistema ad alta pressione ‌a nord delle isole e l’uragano Dora a sud. Si prevede‍ che questo vento diminuirà lentamente giovedì, poiché l’alta pressione⁤ a⁢ nord⁤ continuerà ad indebolirsi⁢ e a spostarsi verso ovest.

Il Nord-Est colpito‌ da una ⁤serie di tempeste

Il Nord-Est è‍ stato colpito⁤ duramente dalla pioggia‍ quest’estate

Il modello di terreno ‍inzuppato d’acqua continua nei prossimi giorni,⁣ con tre‍ tempeste previste per la regione. La prima ⁣arriva giovedì, con la successiva subito dietro.

Florida vede rari allarmi di calore eccessivo mentre l’estate afosa continua

L’incessante ondata⁤ di⁢ calore che ha dominato il sud degli Stati Uniti⁤ non cede. È stata un’estate di primati in ‌molti⁤ luoghi, e la Florida non fa eccezione. Sono stati‍ emessi allarmi di calore eccessivo per ⁢parti della Florida centrale, dove‍ raramente vengono emessi⁢ questi tipi di allarmi.

Uragano Dora​ si avvicina alla⁢ linea internazionale della data

Uragano Dora: una tempesta potente ⁢ma ⁣piccola

L’uragano Dora è una tempesta potente ma⁢ piccola mentre ⁣si fa strada attraverso ‍le acque ​aperte dell’Oceano Pacifico. Si prevede che⁣ l’uragano attraverserà ‌la linea internazionale della data venerdì.