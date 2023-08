Il cuore dell’Hawaii è spezzato‍ a seguito delle decine di morti causate da‌ forti venti che hanno alimentato la peggiore distruzione sull’isola negli ultimi 30 anni.⁣ Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in⁣ corso ⁢mentre inizia⁢ il ​vero lavoro di recupero.

La devastazione a Maui

I rapidi incendi hanno seminato ⁢il caos a Maui, con 36 morti confermate. Le autorità ⁢locali temono ‌che il bilancio delle vittime possa aumentare. ⁤”Una tragedia che colpisce⁤ uno di noi, è sentita da tutti⁢ noi”, ⁣ha‍ dichiarato il sindaco della Contea di Maui, Richard Bissen​ Jr. ⁣”In questi ultimi ‌giorni, la determinazione⁣ delle nostre famiglie, delle imprese e dei visitatori è stata⁤ messa alla ⁢prova come mai prima d’ora ‍nella nostra vita”.

Perdite umane e danni materiali

Con vite perse e‌ proprietà decimate, Bissen⁣ ha ‍affermato che ⁤la ‍sua città sta vivendo un periodo di lutto. Egli ha espresso ⁢gratitudine⁣ per i soccorritori e il personale ‍di⁢ emergenza, le cui famiglie e ‍amici⁤ sono stati colpiti dagli incendi‌ di Lahaina‍ e Upcountry.

Continua la lotta ⁢contro le fiamme

Il bagliore delle fiamme era ancora visibile giovedì, mentre i vigili del fuoco continuavano a combattere l’incendio‌ in alcune parti dell’isola⁤ da quando era ‌scoppiato sabato sera. “I venti diminuiranno lentamente giovedì ​in tutte le isole mentre l’alta pressione a ⁣nord continuerà a indebolirsi ‌e‌ a ⁣spostarsi verso ovest”.

Le cause degli ⁤incendi e le⁢ operazioni di soccorso

Non è ⁢chiaro cosa abbia scatenato questi incendi, ‍ma ⁣i⁣ leader⁣ del‍ comando affermano che le condizioni sono state aride ‌e ⁢che i venti dell’uragano Dora, passato a centinaia ⁤di miglia a sud, e una forte cresta ⁤di alta pressione hanno ⁤alimentato i numerosi incendi e li hanno fatti diffondere⁢ rapidamente.

Le condizioni ​meteorologiche

“Un tipico modello di vento commerciale di agosto dovrebbe svilupparsi​ nel fine settimana, dove i venti potrebbero rafficare da 16‌ a 32 km/h al giorno”, ha detto Overton. “Il NWS ha ritirato gli avvisi di vento e incendio per ⁤le isole”. Raffiche di​ vento fino a 137 km/h⁣ hanno contribuito alla ‍devastazione di alcune comunità a Maui.

Le ⁤operazioni di soccorso

Il presidente ⁤Joe Biden ha ordinato a tutte le risorse‍ federali disponibili ⁢sulle ‌isole di aiutare nella ‍risposta. Tra gli aiuti arriva la Guardia ‌Nazionale‍ hawaiana che ha‍ mobilitato elicotteri Chinook per ‍aiutare nella soppressione degli incendi e nella ricerca e soccorso a Maui. La Guardia Costiera e ⁣la⁢ Terza ⁣Flotta della Marina stanno supportando questi sforzi di risposta e soccorso.‌ Inoltre, i Marines stanno fornendo elicotteri Black‌ Hawk per ‌combattere⁤ gli incendi sulla ​Big Island.

Conclusione

Quattro rifugi sono stati istituiti a Maui dopo che più di 2.000⁤ persone sono state costrette ad evacuare. Ai turisti viene detto⁣ di stare lontano‍ dall’isola mentre il Dipartimento dei Trasporti lavora con le compagnie ⁤aeree commerciali per evacuare i turisti. Alcune ‍compagnie aeree stanno anche aiutando a trasportare persone sull’isola⁤ principale. “Anche se stiamo soffrendo, siamo ancora in grado di ‍andare avanti, soprattutto quando lo⁣ facciamo insieme”, ha detto il sindaco Bissen. “Nei giorni‌ a venire, saremo più forti come kaiāulu, o comunità, mentre ricostruiamo con resilienza e aloha”.