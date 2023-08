La Grecia ⁢è nuovamente alle prese con⁤ una serie ​di ‌incendi ⁤devastanti. Negli ultimi cinque‌ giorni, i vigili del ‌fuoco ⁣greci hanno dovuto affrontare ben‌ 350 incendi, di cui oltre 200 ‌solo nelle ultime 48 ore. Questa situazione senza ⁢precedenti è ‌stata‍ descritta dal Ministro della Protezione ⁣Civile e per la⁢ crisi⁢ climatica, Vassilis Kikilias, come la peggiore estate nella storia della raccolta dati sul‍ rischio di incendi, iniziata nel 2009.

La ‌risposta alla crisi

Il ⁢ruolo della ​Protezione Civile

Nonostante il potenziamento significativo‌ della Protezione Civile a partire dal​ 2019, ⁣i risultati ⁤non sono​ quelli sperati. Kikilias ha sottolineato che la ⁤velocità di ‌risposta agli incendi è‍ stata‍ la massima possibile, con i velivoli che sono⁤ arrivati sul ‍luogo‍ del primo focolaio in soli 4-5 ⁣minuti.

Il dibattito politico

Il Ministro ha inoltre affermato che non ⁤c’è spazio per lo‌ scontro politico ‌in questo momento di crisi. Ha promesso che ‍ci sarà tempo per la discussione pubblica ‍e l’autocritica una volta che la situazione sarà sotto⁢ controllo.

Gli incendi in corso

Il monte Parnete

Uno degli​ incendi più vasti è in corso a‍ nord di Atene, presso ⁣il monte Parnete.‍ Nonostante la prontezza della​ risposta, le fiamme continuano ‍a divampare.

La ⁣regione della Tracia

Un altro incendio catastrofico sta‌ devastando la regione della⁢ Tracia, ⁢al confine con la​ Turchia. Qui, 15 ‌focolai paralleli hanno dato vita a un enorme fronte di ‌fiamme. Il fuoco è entrato anche nel Parco nazionale della​ foresta di Dadiàs, dove sono ⁤stati rinvenuti i corpi carbonizzati di 18⁢ migranti, tra cui⁢ due bambini. Kikilias ha espresso il suo dolore per‌ la ⁢loro ‌morte ⁣e ha aggiunto‌ che, nonostante l’ordine di evacuazione, i migranti non ⁣sono riusciti a fuggire.

Conclusione

In sintesi, la Grecia sta ⁤affrontando una delle‍ peggiori stagioni di incendi della sua storia.‌ Nonostante gli sforzi della Protezione Civile, gli incendi continuano a divampare in diverse regioni del paese, causando perdite di vite umane e⁣ danni ambientali.⁢ Il Ministro Kikilias ha sottolineato l’importanza di mettere da parte le divisioni politiche per affrontare la crisi e ha promesso un dibattito pubblico e un’autoanalisi una volta che ⁢la situazione sarà sotto controllo.