La​ settimana più calda dell’anno è in arrivo negli Stati Uniti, con⁣ avvisi di calore eccessivo che⁣ coprono‌ la parte centrale del paese. Questo è l’avvertimento del meteorologo ⁣Bob Van Dillen, che​ prevede che questa settimana‍ potrebbe essere la più calda dell’estate.

Avvisi di calore eccessivo e record di temperature

Avvisi di calore eccessivo

Un terzo del paese sta affrontando quella che potrebbe⁤ essere la settimana più calda dell’anno, proprio ⁤mentre ​l’estate sta‌ per finire. Il NWS ha emesso avvisi di calore eccessivo da Minneapolis ad Austin. ‌”È previsto che sia la settimana più calda finora in America”, ha detto il meteorologo Bob Van Dillen. ⁤”Più di 200 nuovi ⁣record di⁤ temperature massime sono previsti non solo oggi, domani, ma veramente fino alla fine della settimana”.

Record di ​temperature

Oltre 54 milioni di americani ‌sono sotto avvisi di calore eccessivo martedì. Più di ​135 milioni sono‌ sotto avvisi di calore. Anche le serate non si raffredderanno molto per fornire un grande sollievo. Alcuni meteorologi ⁣hanno preso d’assalto i‍ social media affermando che parti del Midwest fino al Sud potrebbero vedere alcuni record di temperature massime di tutti i tempi.

Effetti del calore eccessivo e misure di sicurezza

Effetti del calore eccessivo

Ma le alte temperature ⁤non raccontano tutta la storia. Quando l’umidità viene presa in considerazione, la temperatura percepita o indice⁣ di calore sale. Minneapolis si sentirà come 45 gradi, insieme a Little Rock, martedì. Chicago si sentirà come 42 gradi mercoledì. Il calore si riduce al Nord ma⁢ si espande a Sud e a Est a metà​ settimana.​ Nashville si sentirà come 43 gradi giovedì, e Houston si sentirà come​ 45 gradi.

Misure di ‌sicurezza

Le aree agricole avranno un’umidità aggiunta dalle colture e ⁣dall’evapotraspirazione o “sudore del ​mais”. Le colture sudano per raffreddarsi, proprio come gli esseri⁢ umani, e forniscono ulteriore umidità all’aria. L’area⁢ di alta pressione che ancorava il⁢ cupola di calore sopra la‌ parte centrale del paese non si è mossa per la maggior parte dell’estate.⁢ “Quell’alta pressione si accumula in forza e spessore, il che significa che‍ vedrete⁣ più di questi record cadere”, ha detto Van Dillen.

Conclusione

In sintesi, gli Stati Uniti stanno affrontando una delle settimane più calde dell’anno, con oltre 200 ⁢nuovi record di temperature massime ⁢previsti. Questo calore eccessivo, ‌combinato con alti livelli di umidità, sta‌ creando condizioni pericolose in tutto il paese. È fondamentale che le persone prendano le dovute precauzioni per proteggersi dal calore eccessivo e rimanere idratate.