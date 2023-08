La montante anxiété liée aux changements climatiques n’est pas une simple opinion, mais un fait tangible, mis en évidence par la récurrence de conditions météorologiques extrêmes au niveau mondial.

Cellules de Haute Pression record

Ces jours-ci, une cellule de haute pression typique de l’été comprime l’air dans le centre-est de l’Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe, causant des températures anormalement élevées pour la saison. Ce phénomène n’est pas un événement isolé, mais il se produit de plus en plus fréquemment, touchant différentes et vastes régions géographiques. Par exemple, entre la fin du printemps et le début de l’été, nous avons observé des vagues de chaleur exceptionnelles en Chine et au Japon. Toutefois, l’hiver nous préoccupe également.

Récemment, il a été révélé que dans l’hémisphère sud, actuellement en plein hiver, une vague de chaleur inédite a été constatée. Après diverses vagues de chaleur enregistrées en Australie et en Argentine, au point qu’à Buenos Aires des températures estivales ont été enregistrées en plein hiver, un pic de 45 degrés a été enregistré en Bolivie. Il s’agit de la valeur la plus élevée jamais enregistrée en hiver dans l’hémisphère sud, y compris dans les torrides déserts australiens.

Tempêtes de chaleur

Ces vagues de chaleur sont causées par des “bombes” d’air chaud qui compriment l’atmosphère dans les couches inférieures, la surchauffant. Ces phénomènes sont détectés grâce à des instruments météorologiques spécifiques. La préoccupation croissante parmi les scientifiques est que, à l’avenir, ces systèmes de haute pression, appelés “dôme” ou “cloche”, pourraient devenir encore plus intenses et comprimer davantage les couches inférieures de l’atmosphère, entraînant des vagues de chaleur à des températures aujourd’hui inimaginables.

L’alternance d’anomalies climatiques conduit au réchauffement des océans qui, contrairement aux masses terrestres, se refroidissent beaucoup plus lentement pendant la saison froide. Cela compromet le climat typique des mois les plus froids, avec des conséquences difficilement prévisibles, bien que différentes hypothèses puissent être avancées.

Océans avec température record

Les océans n’ont jamais été aussi chauds : ils ont atteint 21 degrés. Les scientifiques disent : «Nous n’avons jamais rien vu de tel». Le 1er août, un record a été établi pour la température moyenne de la surface. La Méditerranée est la mer qui se réchauffe le plus rapidement.

Mardi 1er août, la température moyenne mondiale de la surface des océans, située entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud, a atteint 21 degrés (20,96 °C pour être précis). C’est la température la plus élevée jamais enregistrée depuis l’introduction d’analyses précises: le précédent record était le 29 mars 2016, avec 20,95 °C. En juin, les scientifiques avaient signalé des anomalies de température près des côtes de Grande-Bretagne et d’Irlande. Des satellites et des bouées océaniques avaient enregistré une hausse des températures superficielles de l’eau de 4-5 degrés (parfois même plus) par rapport à la moyenne saisonnière de ces zones. Les experts, inquiets, avaient déclaré : «Nous n’avons jamais vu rien de tel», classant la vague de chaleur marine au niveau 4 (sur un maximum de 5).

Le chiffre est extraordinaire. Normalement, les températures maximales de la surface marine sont enregistrées au printemps ; ensuite, une baisse se produit, suivie d’une légère augmentation estivale qui, cependant, ne rejoint pas les niveaux printaniers. Selon une étude de 2022, les océans ont absorbé une énorme quantité de chaleur dans les premiers 2 000 mètres de profondeur, atténuant en grande partie le réchauffement mondial dû aux activités humaines depuis la révolution industrielle.

Nord Atlantique

Si nous ne considérons que le Nord Atlantique, les mesures deviennent encore plus alarmantes. Ici, l’écart par rapport aux moyennes sur trente ans est encore plus prononcé. Une étude récente a montré que le réchauffement de l’Atlantique est sans précédent depuis 2 900 ans. Considérant que le record pour la température moyenne quotidienne mondiale a été établi le 7 juillet à 17,20 degrés (et que le 3 juillet, pour la première fois dans l’histoire, la barre des 17°C a été franchie), on comprend pourquoi les climatologues pensent que 2023 pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée. L’augmentation de la température des océans a un impact majeur sur les écosystèmes marins. Parmi les nombreux problèmes associés, citons trois d’entre eux : l’acidification progressive des eaux, l’augmentation de l’énergie disponible pour les vagues et la montée du niveau de la mer. Ce dernier phénomène ne dépend pas seulement de la fonte des glaciers continentaux (comme ceux du Groenland, de l’Antarctique, des Alpes, de l’Himalaya et des Andes) mais aussi du fait que l’eau, en se réchauffant, s’étend.

Réchauffement des eaux de la Mer Méditerranée

En ce qui concerne les mers, la Méditerranée est celle qui se réchauffe le plus rapidement. Le 24 juillet 2023, ses eaux ont atteint une température de 28,71 degrés, dépassant le précédent record de 28,25 °C enregistré le 23 août 2003.