“对气候变化的日益焦虑不仅仅是一个意见，而是一个可以触摸的事实，由全球极端气候条件的重复出现所证明。

高压气团记录

最近几天，一个典型的夏季高压气团压缩了北美的中东部和欧洲的一些地区的空气，导致这个时期的气温异常升高。这一现象不是孤立的事件，而是越来越频繁地发生，影响到不同和广泛的地理区域。例如，在晚春和初夏之间，我们在中国和日本经历了特殊的热浪。但是，冬天也让我们担心。

最近发现，在南半球，目前处于冬季的高峰，发生了前所未有的热浪。在澳大利亚和阿根廷记录的各种热浪之后，尽管现在是冬天，但在布宜诺斯艾利斯记录的气温与夏季相似，玻利维亚的气温达到了45度。这是南半球冬季记录的最高值，包括在澳大利亚的炎热沙漠中。

热浪风暴

这些热浪是由“热空气弹”造成的，它们压缩大气中的低层，使其过热。这些现象是通过特定的气象工具检测到的。科学家们日益担忧的是，未来这些高压系统，也被称为“dome”或“钟形”，可能会变得更加强烈，并以更大的力量压缩大气的低层，导致今天难以想象的高温热浪。

气候异常的交替导致海洋变暖，与陆地质量不同，冷季期间它们变冷的速度要慢得多。这破坏了寒冷月份的典型气候，其后果很难预测，尽管可以提出各种假设。

海洋的温度记录

海洋从未如此炎热：它们已经达到21度。科学家说：“我们从未见过这样的情况。” 8月1日，记录了表面的平均温度。地中海是最快加热的海洋。

8月1日，星期二，海洋表面的全球平均温度，在60°N和60°S之间，达到了21度（为了精确，是20.96°C）。这是自从引入精确分析以来记录的最高温度：前一个记录是2016年3月29日的20.95°C。在六月，科学家们指出了在大不列颠和爱尔兰沿海记录的温度异常。卫星和海洋浮标检测到水面温度比那些地区的季节平均值高出4-5度（在某些地方甚至更高）。专家担忧地说：“我们从未见过这样的情况”，并将海洋热浪分类为4级（最高为5）。

这个数据是非凡的。通常，海洋表面的最高温度是在春季记录的；随后，会有一个下降，然后是夏季的轻微上升，但是，这不会达到春季的水平。根据2022年的一项研究，海洋在前2000米的深度中吸收了大量的热量，大部分都缓解了由人类活动从工业革命开始引起的全球变暖。

北大西洋

如果只考虑北大西洋，那么测量结果将变得更加令人担忧。在这里，与30年平均值的差异更为显著。一项最近的研究表明，大西洋的变暖在过去2900年中是无与伦比的。考虑到7月7日全球日均温度的记录是17.20度（且在7月3日，历史上首次超过了17°C的门槛），我们可以理解为什么气候学家认为2023年可能是有记录以来最热的一年。海洋温度的上升对海洋生态系统产生了巨大的影响。其中的三个相关问题包括：水的逐渐酸化，可用于波浪的能量增加，和海平面上升。这最后一个现象不仅仅依赖于大陆冰川的融化（如格陵兰岛，南极，阿尔卑斯山，喜马拉雅山和安第斯山），而且还依赖于加热水的膨胀。

地中海水域的变暖

关于海洋，地中海是加热得最快的。2023年7月24日，它的水温达到了28.71度，超过了2003年8月23日记录的28.25°C的前一个记录。”