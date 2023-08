L’Estate va alla riscossa, dopo il meteo a tratti tribolato che ha caratterizzato la prima parte del mese. Quest’avvio della settimana di Ferragosto è segnata dalla nuova ondata di caldo africano che entra prepotentemente nel vivo e minaccia di insistere a lungo.

L’ondata di calore andrà piano piano in crescendo e probabilmente il picco si raggiungerà a cavallo fra il weekend e l’inizio della prossima settimana. La colonnina di mercurio si impennerà sino a picchi prossimi o attorno ai 40 gradi, ma non raggiungeremo gli estremi termici di Luglio.

In un primo momento la calura più intensa abbraccerà il Centro-Nord e meno il Sud che rimarrà invece ai margini ed esposto ad infiltrazioni d’aria fresca dai quadranti settentrionali. A seguire il caldo intenso abbraccerà anche il Sud e questo probabilmente avverrà proprio dal prossimo weekend.

Le temperature più elevate, nel prossimo weekend, si registreranno in Sardegna, sulle zone interne del Centro Italia, della Campania e localmente anche in Val Padana. In base alle ultime proiezioni, si stimano punte di 40-41 gradi. Queste le temperature stimate su alcune città capoluogo:

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 20 agosto 2023

Firenze, Lucca, Terni 41°C

Benevento, Grosseto, Modena, Parma, Pistoia, Prato, Reggio nell’Emilia, Sanluri 40°C

Bologna, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì, Frosinone, Mantova, Piacenza, Rieti, Siena, Vicenza, Viterbo 39°C

Arezzo, Ascoli Piceno, Como, Monza, Olbia, Padova, Pisa, Roma, Rovigo, Trieste, Verona, Villacidro 38°C

Alessandria, Asti, Avellino, Cesena, Foggia, Lecco, Milano, Nuoro, Taranto 37°C

Aosta, Brescia, Caltanissetta, Carbonia, Cosenza, Genova, Gorizia, Isernia, Lodi, Massa, Matera, Pavia, Perugia, Ravenna, Torino, Varese, Verbania 36°C

Bergamo, Bolzano, Carrara, Catania, Catanzaro, Iglesias, La Spezia, Latina, Macerata, Novara, Salerno, Teramo, Trento, Treviso 35°C

Ci attende pertanto una fase decisamente anomala sull’Italia e soprattutto al Nord, per effetto della nuova avanzata dell’anticiclone africano che posizionerà i suoi massimi di pressione a ridosso delle Alpi. La bolla di calore coinvolgerà anche un’ampia parte dell’Europa Centro-Occidentale.

Questo tipo di configurazione anticiclonica è caratteristica per le ondate di caldo più intense al Nord e sulle Alpi. In queste zone ci attendono i giorni più caldi dell’Estate e anche in montagna si soffrirà, con lo zero termico che si porterà sopra i 4500 metri. Per i ghiacciai sarà un vero problema.

Inutile quindi girarci attorno, il prossimo weekend sarà caratterizzato da una forte canicola. La situazione non muterà nemmeno nei primi giorni della prossima settimana. Bisogna puntare lo sguardo a dopo il 25 Agosto per un cambiamento che potrebbe preludere alla classica “rottura d’Estate”.