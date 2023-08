L’Estate di Agosto sta vivendo il suo momento più brillante, all’insegna del meteo stabile, soleggiato e con caldo in ulteriore accentuazione. C’è di nuovo l’anticiclone africano che è atteso in ulteriore consolidamento con il centro motore collocato verso le Alpi.

La calura intensa si farà sentire soprattutto al Nord. A differenza di quanto successo a Luglio, le temperature non dovrebbero spingersi sino a limiti estremi. La colonnina di mercurio salirà sino a picchi non così lontani dai 40 gradi sulle pianure interne tra Toscana e Lazio, ma anche sull’interno della Sardegna.

Le regioni del Sud e la Sicilia rimarranno più ai margini del grande caldo. La bolla d’aria rovente in quota, si posizionerà tra la Francia e le regioni alpine. Lo zero termico si impennerà fin sopra i 4500 metri di quota, con i ghiacciai alpini che saranno messi a dura prova.

Quanto durerà questa fiammata africana? Bisognerà pazientare ancora per alcuni giorni. Ci sono importanti novità su cui concentriamo l’attenzione, in quanto le ultime proiezioni dei centri meteo confermano l’accorciamento del periodo di durata del grande caldo.

Anticiclone Africano insisterà con forza sino a metà della prossima settimana

Il clou di quest’ondata di calore è attesa a inizio settimana con riferimento al Centro-Nord dell’Italia, mentre il Sud risentirà del disturbo legato al passaggio di un nucleo d’aria fresca in quota proveniente dai Balcani. La vampata africana invaderà anche oltre mezza Europa.

Le temperature schizzeranno su livelli piuttosto elevati grazie allo strapotere dell’anticiclone in quota, che schiaccerà verso il basso la massa d’aria comprimendola e pertanto surriscaldandola in modo più deciso. Sarà comunque un caldo prevalentemente torrido, laddove si registreranno le punte termiche più alte.

Il dominio dell’anticiclone africano non allenterà la morsa sino a giovedì 24 Agosto, poi ci sarà l’inizio del cedimento del campo barico per l’approssimarsi d’aria più fresca nord-atlantica. Sarà l’inizio di un cambiamento che si annuncia importante e che si concretizzerà in pieno nel successivo weekend.

L’affondo della saccatura atlantica scalzerà l’anticiclone con una vera e propria burrasca temporalesca che avanzerà gradualmente invadendo il Centro-Nord, dove sono attesi nubifragi con grandine. Il Sud risentirà più a lungo del richiamo delle correnti calde africane, ma anche qui cambierà tutto dal 28-29 Agosto.