C’è di nuovo l’anticiclone africano, destinato a dominare la scena meteo già nei prossimi giorni con caldo crescente. Diversamente da quanto accaduto a Luglio, stavolta sarà l’Italia Centro-Settentrionale a risentire della calura più intensa, anche se non raggiungeremo le temperature estreme di circa un mese fa.

Il cuore dell’alta pressione africana, con bolla calda in quota, si posizionerà già nel weekend tra la Francia e le regioni alpine. Il grande caldo si farà sentire anche sull’Italia, con temperature torride sino a picchi non lontani dai 40 gradi sulle pianure interne tra Toscana e Lazio, ma anche in qualche tratto padano.

Il Sud Italia risulterà più ai margini della calura, a parte la Sardegna e la Campania dove i valori massimi potrebbero spingersi localmente sino a picchi di 38-40 gradi. La nuova ondata di calore sarà persistente, anche se le ultime proiezioni dei centri meteo accorciano il periodo di durata del grande caldo.

La colonnina di mercurio si spingerà fin verso i 40 gradi grazie alla potenza dell’anticiclone in quota, che schiaccerà verso il basso la massa d’aria comprimendola e pertanto surriscaldandola. Ci sarà da attendere meno del previsto per la fine di quest’ondata di calore sull’Italia.

Graduale decadimento dell’Anticiclone Africano

Avevamo parlato delle manovre di una depressione atlantica in progressivo affondo verso le nostre latitudini, ma ci sarà da tenere conto anche di un’azione diversa legata ad infiltrazioni d’aria fresca in quota dai Balcani. Già nei primi giorni della settimana l’instabilità crescerà al Sud, pur senza scossoni termici.

Il cambiamento più importante dovrebbe concretizzarsi nella seconda parte della settimana, quando l’anticiclone africano tenderebbe a sgonfiarsi, aprendo così la strada alle correnti atlantiche verso l’Italia. Il momento di questo cambiamento al momento si può ipotizzare a partire dal 25-27 Agosto.

Naturalmente si tratta di un’evoluzione da confermare. Lo stop al caldo non avverrebbe in modo indolore, ma attraverso violenti temporali nel momento del brusco ingresso dell’aria più fresca, con temperature che crollerebbero in picchiata a partire dal Nord Italia.

Il finale di Agosto potrebbe quindi essere parecchio movimentato e cioè all’insegna dell’instabilità e del clima più fresco, anche se è ancora tutta da valutare l’entità di questo stravolgimento meteo. L’Estate potrebbe subire un colpo di grazia e per fine Agosto non sarebbe certo strano.