L’Italia è di nuovo nel mirino dell’anticiclone subtropicale e pertanto vivremo una nuova fase di caldo che si annuncia importante, specie in termini di persistenza. L’Estate Africana torna assoluta protagonista proprio in coincidenza del Ferragosto, attendendo un possibile stravolgimento meteo non prima di fine mese.

Ci sarà da attendere non poco per la fine di quest’ondata di calore, con l’anticiclone africano che potrebbe collassare solamente negli ultimi di fine Agosto. La calura nel frattempo si intensificherà e il picco del caldo inizierà a manifestarsi solo dal prossimo weekend.

Non sarà un caldo estremo come quello che si era avuto a Luglio, in particolare al Sud con punte di oltre 45-46 gradi. Stavolta il caldo colpirà peraltro più direttamente il Centro-Nord, con temperature che a tratti potrebbero sfiorare i 40 gradi.

Concentriamo l’attenzione su quando potrebbe finire la calura. Subito dopo i primi giorni della prossima settimana, si potrebbe concretizzare un cambio di circolazione a livello europeo, con la traslazione della depressione atlantica, causa del richiamo caldo africano, verso il Mare del Nord.

Correnti instabili atlantiche in rotta verso il Mediterraneo

Qualora quest’ipotesi andasse in porto, si creerebbero le condizioni per l’affondo di correnti più fresche ed instabili dapprima verso l’Europa Centro-Occidentale e poi verso l’Italia. In tal modo l’anticiclone africano si sgonfierebbe e sarebbe costretto a battere in ritirata verso latitudini più basse.

Un carico di temporali potrebbe irrompere, in seno ad una o più perturbazioni atlantiche, prima al Nord e poi sulle regioni centrali. Chiaramente ci sarebbe la probabilità di fenomeni potenzialmente intensi, vista l’energia in gioco legata al caldo che si accumulerà in precedenza prima di scontrarsi con il fresco atlantico.

Si tratta di una tendenza ancora lontana e quindi da confermare. Il finale di Agosto potrebbe pertanto essere simile all’inizio del mese, cioè all’insegna dell’instabilità e del clima più fresco, anche se è ancora tutta da valutare l’entità di questo stravolgimento meteo.

Non possiamo quindi al momento dirvi se si tratterà della classica rottura dell’Estate. La burrasca di fine estate un tempo coincideva all’incirca con il Ferragosto, ora non è più così e abbiamo a che fare con stagioni estive senza fine, con una lunga appendice che spesso si protrae sino a Settembre.