Nemmeno il tempo di archiviare la fase fortemente instabile e fresca che ha interessato il nostro Paese che il caldo africano è pronto a ritornare di scena. Certamente c’era da aspettarselo, e lo avevamo messo in conto, ma un’accelerata così improvvisa è stata inquadrata solo nelle ultime ore.

Insomma, un settembre pazzo col ritorno del caldo africano che ci farà godere gli ultimi scampoli di estate piena anche se le differenze rispetto alle scorse settimane saranno evidenti e le toccheremo con mano, giorno dopo giorno. Cosa accadrà?

Ciclone, finiti gli effetti

Gli effetti del ciclone che investito l’Italia portando maltempo, nubifragi e grandinate, esaurirà i suoi effetti nella giornata di giovedì 31 agosto con le ultimissime note instabili pomeridiane nella giornata di venerdì 1° settembre. Si concluderà così questa prima fase semi autunnale che comunque lascerà una ferita meteorologica sul Mediterraneo e l’Europa in generale.

Dal weekend torna il caldo

Come paventato dalle ultime emissioni modellistiche, il caldo africano tornerà ad invadere il nostro Paese già nella giornata di sabato 2 settembre regalandoci così un weekend estivo da Nord a Sud.

E continuerà così anche la prossima settimana con bel tempo dalle Alpi alla Sicilia ma con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi e Appennino Centro-Meridionale. In merito alle temperature possiamo confermare un deciso aumento.

Quanto caldo farà?

Il caldo si farà sentire soprattutto sulle regioni occidentali e in genere su tutto il Centro-Sud. Al Nord le temperature saranno certamente estive ma più basse rispetto al resto d’Italia. Già sabato 2 settembre sono previste punte di 32-33 gradi sulla Sardegna e in Puglia. Domenica 3 fino a 34°C sulla Sardegna occidentale, Campania e zone costiere della Basilicata Jonica. Altrove valori tra 28°C e 33°C

Picchi fino a 35°C

Ma il picco di questa ondata di caldo settembrina lo raggiungeremo all’inizio della prossima settimana e in particolar modo nei giorni 5-6-7 settembre. In questi giorni farà caldo con punte massime fino a 35°C sulle zone interne sarde, sul foggiano e nelle vallate interne calabresi. Altrove massime più contenute tra 30°C e 33°c. Bisogna però dire che di sera/notte e al primo mattino le temperature saranno più fresche perchè nonostante tutto, lo ricordiamo, saremo a settembre.

Poi? L’autunno in cattedra?

Dopo questa ondata di caldo sembra essere sempre più probabile un deciso cambiamento a livello europeo che potrebbe portare uno sconquasso atmosferico che farà passare definitivamente il testimone dall’estate all’autunno. Per questo sosteniamo che l’autunno ha in serbo un grosso colpo. Ma non prima del 15 settembre. Intanto, sarà ancora estate come se fino ad oggi non si sia sfogata abbastanza.