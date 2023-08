L’egemonia dell’anticiclone africano è destinata a caratterizzare il meteo ancora per molti giorni ancora, con il caldo agostano che non mollerà la presa tanto a breve. Il picco di caldo si raggiungerà comunque subito già entro i primi giorni della settimana.

L’influenza del promontorio anticiclonico sarà più marcata sull’Italia Centro-Settentrionale, per via dei massimi di pressione che si porteranno sulla Francia a ridosso delle Alpi. La bolla di caldo anomalo riguarderà più da vicino il Nord Italia, con lo zero termico in montagna che si porterà a livelli elevatissimi.

I primi disturbi all’alta pressione si presenteranno già all’inizio della nuova settimana almeno al Sud, a causa d’infiltrazioni d’aria fresca da est che trasporteranno un piccolo vortice depressionario in quota. Non sarà comunque un azione in grado d’incidere troppo sulla tenuta dell’anticiclone.

Va detto che non è in arrivo alcuna perturbazione, ma si presenterà solamente dell’instabilità diurna con temporali lungo l’Appennino Centro-Meridionale. Le temperature non varieranno più di tanto, anche se potrebbero calare leggermente sulle zone maggiormente coinvolte dall’instabilità.

La fine del caldo arriverà solo dopo e il tutto dovrebbe avvenire sotto un’azione perturbata più incisiva di stampo atlantico. Solo dopo il 25 agosto è atteso l’affondo della saccatura verso sud, con probabili riflessi anche sul Mediterraneo e sull’Italia.

Variazioni importanti, incerta evoluzione di fine Agosto

Le ultime proiezioni dei centri meteo stanno però variando l’evoluzione rispetto alle stime precedenti. La saccatura atlantica parrebbe infatti poter seguire una rotta più occidentale, rischiando di sprofondare in Atlantico verso la Penisola Iberica.

Qualora si confermi quest’evoluzione l’Italia ed il Mediterraneo Centrale potrebbero risentire di un richiamo caldo prefrontale molto più deciso, in seno ad una rimonta anticiclonica africana. Ci sarebbe così il rischio di un’ulteriore fiammata di caldo intenso sull’Italia.

Il guasto meteo, con potenzialità di poter indurre una rottura d’Estate, potrebbe così intervenire solamente negli ultimissimi giorni del mese. Ora non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per chiarire meglio l’evoluzione che ci attende per l’ultimo scorcio d’Agosto.