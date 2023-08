Ferragosto è passato all’insegna del meteo estivo, ma siamo solo all’inizio di una nuova escalation del caldo africano. La nuova ondata di calore, legata all’espansione a nord dell’anticiclone subtropicale, si annuncia particolarmente incisiva e soprattutto persistente.

Al momento lo strapotere del promontorio anticiclonico non è ancora così incontrastato. L’Arco Alpino risulta esposto ad infiltrazioni instabili, con la formazione di temporali di calore che, di tanto in tanto, riescono isolatamente a spingersi sino alla Val Padana.

Tutto cambierà dal prossimo weekend, quando ci sarà un’ulteriore svolta con l’anticiclone africano che salirà ulteriormente in cattedra e porterà il proprio cuore caldo sull’Europa Occidentale. La stabilità anticiclonica si consoliderà e con essa anche la calura attesa in intensificazione.

L’Estate Africana torna assoluta protagonista in questo periodo immediatamente post-Ferragosto, attendendo un possibile stravolgimento meteo non prima di fine mese. Ci sarà da attendere non poco per la fine di quest’ondata di calore, con l’anticiclone africano che non mollerà la presa prima di 10 giorni.

La calura nel frattempo si intensificherà con un probabile picco atteso a cavallo tra domenica 20 e i primi giorni della prossima settimana. Stavolta il caldo colpirà peraltro più direttamente il Centro-Nord, con temperature che a tratti sfioreranno o toccheranno i 40 gradi su alcune aree interne della Toscana e in Pianura Padana.

Caldo anomalo, ma rottura d’Estate entro fine Agosto

Non sarà un caldo così estremo come quello che si era avuto a Luglio, ma l’anomalia sarà comunque esagerata, in considerazione del fatto che nella seconda parte di Agosto l’Estate subisce, di norma, un lento declino. Le temperature medie iniziano a calare, specie al Nord.

Quando finirà tutto questo caldo? Verso metà della prossima settimana ci saranno delle novità con iniziali disturbi al Sud e sulle Isole Maggiori per una piccola goccia fredda sul Basso Mediterraneo. Il calo termico in questa fase sarà limitato, con la persistenza del grande caldo specie al Nord Italia.

Verso il 26-27 Agosto parrebbe concretizzarsi un cambio di circolazione a livello europeo, con la traslazione della depressione atlantica verso il Mare del Nord. In tal modo l’anticiclone tenderebbe a sgonfiarsi, lasciando così via libera all’incursione di correnti più fresche ed instabili nord-atlantiche.

Lo scenario è ancora incerto e tutto da confermare, vista distanza temporale. Chiaramente ci sarebbe la probabilità di fenomeni potenzialmente intensi, vista l’energia in gioco legata al caldo che si accumulerà in precedenza prima del brusco ingresso d’aria nettamente più fresca.