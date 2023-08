C’è la conferma sul cambio di circolazione, che ci proietterà verso una fase meteo di nuovo dominata dall’anticiclone africano. L’avanzata del promontorio anticiclonico non è imminente e sarà lenta, tanto che per qualche giorno avremo infiltrazioni di correnti da nord che rallenteranno il rialzo delle temperature.

Il clima risulta quindi ancora gradevole in questa fase, con valori tutto sommato nelle medie. Il caldo è quello tipico da estate mediterranea e quindi senza eccessi, ma a partire dal weekend flussi d’aria calda di matrice subtropicale inizieranno ad entrare pienamente nel vivo.

Che temperature dobbiamo attenderci? Sabato i valori potrebbero spingersi fino a punte di 33-35 gradi sulle pianure del Nord, sulle regioni centrali tirreniche ed in Sardegna dove potrebbero registrarsi picchi anche superiori. I valori risulteranno più contenuti al Sud Peninsulare e sulle regioni adriatiche.

Domenica è previsto un ulteriore aumento termico, con caldo in aumento su tutta Italia. La temperatura si spingerà fino a punte di 36-37 gradi al Centro-Nord ed in Sardegna. I valori saranno più bassi sulle coste, ma con afa in aumento. Le temperature resteranno in media al Sud e sulla Sicilia.

Caldo peggiore dopo Ferragosto

Un’ulteriore escalation del caldo è attesa all’inizio della prossima settimana, che coinciderà con il periodo di Ferragosto. In base alle proiezioni attuali, l’ondata di caldo si potrebbe appunto intensificare e protrarsi molto a lungo, sino almeno al 20 Agosto ed oltre.

I picchi termici non saranno come quelli di Luglio, quando il termometro si è spinto sin verso i 45-48 gradi spodestando diversi record in alcune aree del Sud. I valori più alti potrebbero comunque spingersi sin verso punte di 40 gradi ed il caldo sarà soprattutto persistente.

Lunedì 14 e Martedì 15 Agosto la temperatura salirà ancora leggermente, con punte di 37-38 gradi in Val Padana, Toscana, Umbria e zone interne della Sardegna. Un rialzo termico riguarderà anche il Sud, che pian piano si allineerà verso i valori del Centro-Nord.

Il caldo intenso potrebbe notevolmente accentuarsi nei giorni successivi attorno al 18-20 Agosto, qualora venga confermata la rimonta di masse d’aria più roventi di natura sahariana. In questo caso, le temperature potrebbero spingersi sino a picchi sopra i 40 gradi al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.