L’attuale crisi dell’Estate non avrà lunga durata ed il meteo è destinato di nuovo all’ennesimo ribaltone già dall’inizio della prossima settimana. L’anticiclone africano tornerà ad alzare la testa, invadendo dapprima il bacino occidentale del Mediterraneo e poi anche l’Italia.

Le ultime proiezioni modellistiche confermano la ripartenza dell’Estate subito dopo il weekend. Di conseguenza le temperature riprenderanno velocemente a salire, dopo la fase così fresca del weekend, e tornerà subito uno scenario meteo da piena estate.

Residui strascichi d’instabilità, nei primi giorni della settimana, riguarderanno ancora il Nord-Est ed il medio-alto versante adriatico. Queste aree risentiranno di disturbi collegati ad infiltrazioni d’aria fresca convogliate dalla depressione sul Nord Europa. Si potranno così avere acquazzoni e temporali.

A seguire l’anticiclone avrà la meglio, riuscendo a proteggere l’intera Penisola, a partire dal 9-10 Agosto. La fase di stabilità sembrerebbe in grado di persistere per diversi giorni e quindi probabilmente per il resto della settimana, ma con ogni probabilità anche per i giorni attorno al Ferragosto.

Fiammata di caldo, ma non di entità estrema

Il caldo si farà di nuovo intenso, con le correnti d’origine nord-africana che invaderanno l’Italia. Probabilmente il grosso della calura investirà le regioni centrali e anche il Nord, diversamente da quanto accaduto nei precedenti eventi che avevano visto il Sud in prima linea.

Non avremo caldo così estremo, o perlomeno non sarà certo paragonabile a quello vissuto a Luglio. Tuttavia i picchi di temperatura più elevati potrebbero spingersi sino a 38-40 gradi su alcune località interne delle due Isole Maggiori, ma anche sulle valli delle regioni tirreniche e sulla pianura emiliana.

La bolla di calore si concentrerà sulla Penisola Iberica, dove nelle zone interne meridionali il termometro potrebbe toccare anche i 45-46 gradi. L’Italia quindi stavolta non sarà investita in pieno dal grosso dell’avvezione calda di matrice sahariana.

Il caldo sarà però persistente e probabilmente arriverà a inglobare anche il Ferragosto. Qualche temporale, ma molto locale, insidierà generalmente solo alcuni settori alpini. Al momento non s’intravede alcuna rottura dell’Estate, che un tempo avveniva di norma nella seconda parte di Agosto.