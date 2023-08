Siamo nel pieno dell’azione instabile del vortice perturbato che ha portato maltempo da Nord a Sud. In particolar modo il maltempo si è accanito, come da previsioni, su tutto il Nord Italia ma anche su Sardegna, Toscana e Lazio.

Forti temporali, anche autorigeneranti, hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il lago di Como e altre zone di Alpi e Pre-Alpi dove si sono registrate frane e smottamenti. Su alcune zone, come riportano i dati delle stazioni meteo, sono caduti fino a 300 mm di pioggia in pochissime ore. Dati che confermano le alluvioni lampo, gli smottamenti e lo straripamento dei fiumi.

Prima NEVE sulle Alpi

Ed è tornata anche la neve. Suggestive le immagini che arrivano dal Sestriere dove poche ore fa si è registrata la prima vera imbiancata accompagnata da temperature attorno allo zero. Estasiati i turisti che mai potevano immaginare di trovarsi difronte ad una nevicata sul finire di agosto.

Nulla di incredibile invece, per chi vive ai 2035 metri del Colle, dove abitualmente anche a cavallo di Ferragosto negli anni passati si sono visti cadere in paese i primi fiocchi dopo le calde settimane estive. Comunque lo spettacolo della prima neve è stato suggestivo, dopo giornate caratterizzate anche qui da temperature oltre i 25 gradi di giorno.

Fresco su tutta Italia

Ora il gran fresco ha raggiunto tutta l’Italia da Nord a Sud facendo crollare le temperature. Basti pensare che alcune città del Sud fino a poche ore fa facevano registrare temperature oltre i 35°C ora invece è solo un ricordo. I valori sono scesi sensibilmente con punte non oltre i 25-29 gradi.

Ma il maltempo non finisce certamente qui: anche le prossime ore saranno caratterizzate da temporali, raffiche di vento, piogge e locali grandinate. Questo perchè l’aria più fredda in quota continuerà a rimanere stazionaria sul nostro Paese per più giorni.

Ci aspettano quindi ancora episodi di instabilità anche se andrà scemando, almeno al Centro-Sud, giorno dopo giorno mentre l’unica zona dove ci sarà la possibilità di forti fenomeni sarà ancora il Nord Ovest. Qui potrebbe piovere insistentemente per altre 48-72 h.

Altrove, come già detto, la tendenza sarà volta verso un miglioramento progressivo con il passare dei giorni, il tutto con temperature leggermente inferiori alle medie stagionali. Finalmente!. Poi?

Settembre ritorna l’Alta Pressione

Come già paventato in altri editorali, i primi giorni di settembre, potrebbero essere, quasi certamente, caratterizzati dal ritorno dell’Alta Pressione su tutta l’Italia anche se le temperature rimarranno contenute e nella norma (o poco al di sopra).

Insomma avremo un clima caratterizzato da giornate piacevoli e notti fresche, senza episodi di caldo eccessivo. Sarà così fino al 4-5 settembre poi probabile un nuovo peggioramento ad opera di una nuova perturbazione atlantica. Ne riparleremo.