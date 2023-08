Siamo giunti a metà settimana e lo sguardo si orienta inevitabilmente al weekend, che si preannuncia particolarmente movimentato sotto il profilo meteorologico per una serie di elementi in gioco. Proseguendo nella lettura di questo articolo capirete il perché.

Come vi abbiamo anticipato già in vari articoli, la forte ondata di caldo africano in atto persisterà fino a Sabato (incluso) su tutta la penisola, poi nella giornata di Domenica le condizioni meteo inizieranno a cambiare radicalmente. Una saccatura di origine atlantica farà il suo ingresso sull’Italia portando i primi temporali (anche forti) e un calo delle temperature sulle regioni del Centro-Nord. Successivamente l’aria fresca e l’instabilità dovrebbero estendersi anche al resto della penisola.

Dunque avremo una prima parte di weekend ancora all’insegna del caldo estremo, con picchi verso i 40 gradi sul Centro-Nord Sabato, una seconda parte (Domenica) con maltempo e calo delle temperature anche di parecchi gradi al Nord, ma al contempo ancora caldissima al Centro-Sud per effetto dell’Anticiclone Africano. Ecco perché lo abbiamo definito un fine settimana folle dal punto di vista meteorologico: caldo estremo, afa, sole, ma anche temporali violenti e brusco calo termico. Non mancherà praticamente nulla.

Evoluzione meteo dettagliata per il weekend

Sabato 26 Agosto – Giornata caratterizzata ancora dalla presenza dell’Anticiclone Africano su tutta la penisola che garantirà condizioni generalmente stabili. Possibili temporali in arrivo specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi per l’approssimarsi alla penisola della saccatura nord-atlantica, altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Caldo sempre intenso, in ulteriore aumento anche al Sud. Temperature fino a 37-39 gradi in Pianura Padana, zone interne del Centro, Sardegna, e sulla Puglia.

Domenica 27 Agosto – L’Anticiclone Africano crolla al Nord Italia. Previsti temporali dalle Alpi in estensione anche alle pianure settentrionali, con fenomeni intensi, grandinate e forti colpi di vento. Sensibile calo termico per l’ingresso di aria più fresca atlantica. Resiste l’Anticiclone Africano al Centro-Sud con temperature ancora molto elevate, punte fino a 38-40 gradi. Instabilità e calo termico raggiungeranno comunque anche le regioni centro-meridionali fra la nottata e la giornata di Lunedì.

La previsione necessita di conferme, seguite per tanto i prossimi aggiornamenti!