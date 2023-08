Il tema meteo principale di questo periodo è sicuramente il caldo. L’Anticiclone Africano è tornato alla carica e attualmente sta portando tempo stabile e temperature in aumento sull’Italia. Nei prossimi giorni, come abbiamo avuto modo di spiegarvi già in vari articoli, andremo in contro a una ulteriore intensificazione della calura su tutta la penisola, ma in particolar modo sull’Italia centro-settentrionale, dove fra il week end e l’inizio della prossima settimana si prevedono picchi sui 39-40 gradi.

Probabilmente questa nuova e vigorosa ondata di caldo si protrarrà per buona parte della prossima settimana, fin verso il 23-24 Agosto. Ma in questo articolo vogliamo porre l’attenzione su quanto potrebbe accadere dopo. Da alcuni giorni i modelli matematici a lungo termine evidenziano la possibilità di un cambiamento negli ultimi giorni del mese, specificatamente dal 25-26 Agosto in poi.

Tendenza meteo per la fine di Agosto

Dunque l’Anticiclone Africano potrebbe subire una battuta d’arresto nel periodo indicato. Correnti più fresche e instabili potrebbero determinare la fine di questa lunga e intensa ondata di calore, portando un clima più gradevole e contraddistinto probabilmente dal ritorno dell’instabilità atmosferica, quindi da nuovi temporali.

Ad ora però è estremamente difficile valutare l’entità di questa fase più fresca e instabile, che andrà tra l’altro confermata nel corso dei prossimi giorni, vista la grande distanza temporale che ci separa.

Sulla base degli ultimissimi aggiornamenti, non sembra profilarsi una vera e propria rottura dell’estate. Per intenderci, non ci aspettiamo l’arrivo dell’autunno, con maltempo diffuso e temperature in picchiata, ma semplicemente un periodo più instabile e con temperature che dovrebbe rientrare più o meno in media.

Difficilmente l’estate ci saluterà già a fine Agosto, in quanto sappiamo bene che Settembre è un mese a tutti gli effetti estivo in cui vi sono periodi anche molto caldi e stabili. Certo, il possibile break di fine mese potrebbe comunque segnare la fine di uno dei periodi più caldi dell’estate 2023 e con esso potremmo dire addio definitivamente alle temperature roventi (38-40 gradi) che raggiungeremo nel corso dei prossimi giorni sul Centro-Nord Italia.

Naturalmente stiamo parlando di ipotesi che andranno riviste ed eventualmente confermate nei prossimi aggiornamenti. Vi invitiamo quindi a seguirci!