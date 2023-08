Il meteo, sempre imprevedibile e mutevole, sembra annunciare la fine dell’estate. Le prossime 48 ore potrebbero rappresentare ⁢gli ultimi momenti di calore⁤ intenso di questa stagione, con temperature che superano ancora la media stagionale.

Segnali di Cambiamento nel Weekend

Il fine‍ settimana, in conclusione, sta portando i primi segnali di un cambiamento climatico. Sabato, in particolare, si è avuta una marcata fase temporalesca su gran parte dell’Arco Alpino e del Prealpino, con il coinvolgimento di varie aree di pianura adiacenti, in particolare​ nell’area del Nordovest.

Attenzione ai Temporali

È importante prestare attenzione ai temporali,‌ che potrebbero presentarsi in forma⁤ molto intensa, con venti forti, nubifragi e intense⁣ grandinate anche di grosse dimensioni. Nelle prossime ore è attesa una sensibile accentuazione delle piogge su tutto il Nord Ovest, con accumuli anche molto ingenti.

Inizio di Settimana: Vortice Ciclonico in Arrivo

Il vero cambiamento ⁢si avrà all’inizio della settimana, quando un‍ cattivo vortice ciclonico raggiungerà il nostro Paese inaugurando una fase meteo-climatica decisamente diversa, con⁤ piogge sparse e‍ numerosi ⁤temporali, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord,⁢ che si sposteranno entro sera anche verso le zone del basso Tirreno.

Un ⁣Clima⁤ più Fresco

Il clima diventerà decisamente più fresco. Entro Martedì, infatti, l’intero Paese si sarà liberato definitivamente dalla canicola.⁣ Al Centro-Nord, in ⁢particolare, si prevede un⁣ clima molto fresco per il periodo, con temperature che scenderanno anche sotto la media stagionale.

Ulteriori ⁣Aggiornamenti in Arrivo

Restiamo‍ in attesa di ulteriori‍ dettagli da parte dei centri di ⁢calcolo. Vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni. Insomma, il ‍meteo sembra ‍annunciare un cambiamento climatico significativo,‍ con‌ la fine dell’estate e​ l’arrivo di un clima più fresco e di numerosi ‍temporali. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ma il ritorno del caldo è da mettere in conto come possibilità per i primi di settembre, a cui seguiranno diversi approfondimenti.