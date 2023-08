Il tanto atteso e preannunciato cambio di rotta è arrivato. Una intensa perturbazione atlantica ha sferzato l’Italia fra la giornata di Domenica e Lunedì, apportando un vero e proprio stravolgimento dal punto di vista meteorologico.

Oltre al forte maltempo che si è abbattuto fino alle ultime ore, soprattutto sull’Italia centro-settentrionale, l’aspetto più saliente è stato sicuramente quello delle temperature, che hanno subito un brusco calo rispetto ai giorni passati. I termometri sono scesi infatti di oltre 8-10 gradi, in alcuni casi anche di 12-15 gradi, sulle regioni settentrionali, dove il calo termico è stato sicuramente più marcato.

Dunque, la grande ondata di caldo che ha portato temperature record sul Centro-Nord Italia per diversi giorni, può ormai definirsi conclusa. Il clima è tornato ad essere ben più normale, anzi in gran parte d’Italia le temperature risultano anche leggermente al di sotto di quelle che dovrebbero essere le medie del periodo.

Questo “sotto media” comunque non è destinato a durare troppo a lungo. Le proiezioni meteo per i prossimi giorni mostrano infatti un graduale ritorno a condizioni climatiche più miti, grazie al nuovo rinforzo dell’alta pressione, soprattutto in concomitanza con l’avvio di Settembre.

Vi diciamo subito che il caldo non tornerà ai livelli di Agosto (o peggio ancora di Luglio). Si tratterà piuttosto di un caldo che possiamo definire moderato, anche abbastanza gradevole. Ci riferiamo in particolare al periodo di inizio Settembre (1-3 Settembre), quando le temperature diurne si attesteranno in genere fra i 25-30 gradi, con qualche punta di 31-32 gradi soprattutto verso il weekend 2-3 Settembre, senza però i tassi di umidità elevati riscontrati durante l’ultima ondata di calore. Il tutto in un contesto ampiamente soleggiato e stabile.

Il caldo potrebbe farsi un po’ più intenso nel periodo successivo, dal 4-5 Settembre, per una maggiore ingerenza sulle regioni centro-meridionali dell’Anticiclone Africano. Il Nord invece potrebbe essere interessato da correnti un po’ più fresche e a tratti instabili da nord-ovest. Questa è però una previsione ancora da confermare, per tanto vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.