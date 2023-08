L’alta pressione avanza sempre più sul nostro territorio e porterà valori termici molto elevati. Questa volta sarà il centro-nord Italia a subire i maggiori effetti, con le temperature che si protrarranno verso i 40°C. Ma attenzione, perché fino a domani non è previsto solo caldo e bel tempo.

Il disastro di Bardonecchia (in provincia di Torino), infatti, ne è la prova vivente. E ci fa capire anche quanto può essere violento un temporale estivo anche se di piccole dimensioni. E la situazione barica permetterà, almeno fino alla giornata di domani, questi temporali nella fascia alpina e pre-alpina. Entro il week-end, invece, l’alta pressione rinforzerà tutta la colonna d’aria rendendola più stabile e sfavorendo la formazione di questi temporali.

Quali saranno le aree maggiormente interessate?

Per la giornata di oggi, giovedì 17 agosto, l’instabilità risulterà diffusa su tutto il settore alpino, con temporali possibili su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli. Attenzione a possibili temporali anche sull’Appennino tra la Liguria orientale, la Toscana settentrionale e l’Emilia Romagna occidentale. I fenomeni non saranno distribuiti equamente su tutto il settore, ma si tratterà di fenomeni locali con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Venerdì 18 agosto, invece, la situazione sarà decisamente migliora. Come detto in precedenza, l’alta pressione guadagnerà spazio anche alle alte quote inibendo la formazione di suddetti temporali. L’instabilità pomeridiana, dunque, sarà molto concentrata tra l‘alto Piemonte, le Alpi orientali e ancora lungo l’Appennino Tosco – emiliano.