Sulla nostra penisola è in corso la terza ondata di caldo africano che sta sferzando specialmente al Nord Italia e sulle regioni tirreniche. Le temperature massime potrebbero sfiorare e addirittura superare (localmente) i 40°C. Record, invece, sulle Alpi con l’altezza dello zero termico posizionato ben oltre i 5000 metri in un periodo in cui le giornate diventano più corte e il sole più basso rispetto all’orizzonte.

Dalle ultime proiezioni meteo, però, qualcosa sta per cambiare. Non possiamo ancora definire un giorno preciso, ma possiamo dare quasi per certo che questo cambiamento avverrà. Un’onda depressionaria con centro nel Mare del Nord, raggiungerà le regioni settentrionali nel corso del week-end, tra sabato e domenica, portando già ai primi temporali entro la fine della settimana.

Fa da sé, che questa perturbazione spingerà verso sud l’alta pressione africana, facendo aumentare (e non di poco) le temperature al meridione, con punte locali fino a 40°C. Anche in questo caso, però, questa fase di caldo è destinata a finire entro lunedì/martedì, quando l’aria più fresca e instabile raggiungerà le regioni meridionali.

Capitolo PIOGGE E TEMPORALI: facciamo il punto

Se dovesse essere confermata, nei prossimi giorni, questa tendenza meteo, ovviamente ci aspetteremmo non solo un deciso calo delle temperature, ma anche piogge e temporali. Facciamo però un attimo di chiarezza.

Ad oggi è praticamente IMPOSSIBILE prevedere dove pioverà e con quale intensità, per questo dobbiamo necessariamente aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e delineato.

L’unica cosa che possiamo dare QUASI per certa è la fine dell’alta pressione di origine sub tropicale e l’inizio di una fase decisamente più consona alla fine di agosto (e la fine dell’estate meteorologica).

Restate aggiornati con i nostri editoriali in cui vi racconteremo l’evoluzione di questa possibile fase.