Gli appassionati meteo, ma anche i comuni lettori, hanno letto che in questi giorni lo zero termico ha superato quota 5000 metri Per la precisione, 5300. Ma cosa vuol dire? Andiamo a cercare di capire in questo articolo cosa intendiamo con tale affermazione e soprattutto che implicazioni ha sul clima e sulla nostra salute.

Che cos’è lo zero termico?

In campo meteo è una quota al di sotto della quale la temperatura è sempre superiore agli zero gradi centigradi, in tutta la colonna d’aria. Ciò comporta una pesante conseguenza. Se arriva a superare i 5 mila metri, significa che sul Monte Rosa o sul Monte Bianco ci sono temperature superiori a 0 gradi in qualunque momento della giornata, anche di notte. Sono valori davvero folli e questo andrebbe divulgato e diffuso con maggior cura, mentre spesso le TV e i giornali parlano di altro.

Una considerazione meteorologica piuttosto scottante

A inizio mese aveva fatto scalpore la nevicata tra il 6 e il 7 Agosto sui 3000 erotti metri della Marmolada, in alcune zone del Nord-Est anche a 2500. Ma questo non è affatto anomalo. O meglio non lo era un tempo, nelle Estati pre riscaldamento globale.

Invece gli organi di stampa hanno dato molto peso a questa notizia e di meno al caldo di questi giorni, bollandolo come una consueta ondata di calore, la terza dell’Estate. E invece di normale non c’è proprio niente, con tutto quello che ne consegue nella perdita di ghiaccio e neve alle quote alte.

Una nevicata, benché abbondante e benvenuta alle quote di montagna anche in pieno Agosto, non può nulla contro questi anticicloni così feroci. Di fatti, fin oltre i 3 mila metri non rimane più nulla di neve e i ghiacciai sono in enorme sofferenza, anche in un’annata relativamente clemente fino a pochi giorni fa…

Purtroppo il trend è già scritto e le Estati del futuro non potranno che perseguire questo scempio climatico.