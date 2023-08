Siamo ormai giunti a metà settimana e a grandi passi ci avvicineremo pure al primo weekend del mese di Agosto che non passerà di certo inosservato.

Salvo improbabili sorprese infatti, le giornate di Sabato 5 e Domenica 6 ci mostreranno parecchi spunti d’interesse sia sul fronte meteorologico, sia su quello climatico.

Facciamo prima un piccolo passo indietro però, giusto per capirne le ragioni. Notiamo subito come già tra Giovedì 3 e Venerdì 4 l’atmosfera inizierà a dare segnali d’agitazione per effetto di un profondo vortice di bassa pressione collocato intorno alle terre scandinave e destinato a divenire sempre più influente sul nostor Paese.

Da Venerdì infatti, le sue larghe maglie spingeranno verso latitudini più meridionali la calda campana anticiclonica di matrice africana così costretta a lasciare spazio ad un contesto meteo sempre più instabile e fresco, dapprima al Nord ed entro Venerdì sera anche sul resto del Paese.

Detto ciò ecco infatti che in quel di Sabato 5, mentre al Nord tornerà un gradevole soleggiamento, il Centro e il Sud faranno i conti con una forte instabilità temporalesca che si protrarrà praticamente fino a sera. Anche qui cominceranno a farsi sentire venti più fresco ed il grande caldo sarà costretto a battere in ritirata.

Meglio per tutti andranno le cose Domenica quando le uniche note stonate saranno carico delle regioni di Nordest, ma segnatamente al comparto alpino e prealpino. Tenere un ombrello a portata di mano su queste zone.

Per il resto dominerà il sole in un contesto climatico davvero gradevole nonostante un moderato rialzo delle temperature.