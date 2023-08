Siamo alle battute conclusive di questa ondata di caldo africano che da alcuni giorni coinvolge soprattutto le regioni del Centro e del Sud dove il bel tempo ha favorito un ulteriore impennata delle colonnine di mercurio.

Sta facendo un po’ meno caldo invece al Nord soprattutto sui rilievi dove si alternano momenti soleggiati ed improvvise fasi temporalesche.

Ora l’alta pressione africana inizia e perdere di energia e nei prossimi giorni si sposterà maggiormente verso le sue terre d’origine lasciando spazio ad un contesto decisamente più dinamico e nettamente meno caldo che coinvolgerà anche gran parte del weekend.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo per Sabato 5 e Domenica 6 Agosto.

Il primo step del weekend sarà sicuramente il peggiore sul fronte temporali in quanto colpiranno seppur in forma irregolare gran parte del Centro e del Sud anche se non mancherà qualche nota instabile al Nord specialmente sul lato più orientale.

Dopo una prima diminuzione delle temperature in quel di Venerdì, proprio su Sabato le colonnine di mercurio caleranno ulteriormente specie al Centro e al Sud.

Domenica le cose cominceranno ad andare meglio in quanto la pressione tornerà un po’ a salire anche se il meteo mostrerà ancora segnali d’insofferenza con temporali sparsi sulle regioni di Nordest e lungo il comparto adriatico centrale.

Più sole invece sul resto del Paese dove il giorno di festa sarà anche contrassegnato da una lieve ripresa dei termometri.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana dove si noteranno i primi segnali di un ritorno dell’alta pressione pronta a riprendersi il maltolto di questi giorni con il suo carico di calda stabilità. Si prepara dunque un nuova ondata di caldo per la prossima settimana? Di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.