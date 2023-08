Nonostante l’alta pressione si farà sempre più influente sul tempo dell’imminente weekend, su alcune zone d’Italia si dovrà prestare molta attenzione. Insomma, ci attende un fine settimana in gran parte soleggiato, molto caldo, ma anche con un insidia assai pericolosa.

Ci riferiamo ovviamente ai temporali che potranno scoppiare improvvisamente nel primo step del weekend sui rilievi del Nord specialmente su quelli più orientali ed in particolare sulle aree di confine.

Occhi aperti dunque a tutti quelli che hanno deciso di fare una bella gita sulle Alpi in quel di Sabato, specie in alta quota dove i temporali potranno risultare anche di forte intensità accompagnati da raffiche di vento, forti rovesci e anche pericolose grandinate. Per non parlare poi dell’intensa attività elettrica, un altro elemento molto pericoloso in montagna specialmente se ci si trova all’interno di un bosco.

Sul resto del Paese a farla da padrone ci penseranno il sole e soprattutto il caldo visto che le temperature sono previste in generale aumento soprattutto sulla Sardegna e sul comparto tirrenico del Centro.

Meglio andranno le cose in quel di Domenica sul fronte meteo in quanto il rischio di temporali sui rilievi sarà minore. A fare notizia ci penserà invece il caldo che sarà in ulteriore intensificazione e questa volta anche su tutto il Nord del Paese.

Pare dunque chiaro, volgendo la nostra attenzione verso prua, come ci siano tutti i presupposti per un inizio di settimana molto caldo. L’anticiclone africano infatti prenderà ulteriore coraggio coinvolgendo così praticamente tutto il Paese e con effetti che ben potete immaginare.

Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.