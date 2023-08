Si avvicina il fine settimana, il primo weekend di settembre, che si preannuncia sicuramente più stabile e caldo dopo l’ondata di maltempo e la frescura che hanno coinvolto l’Italia negli ultimi giorni. Le condizioni meteo si sono effettivamente già migliorate da nord a sud, con il ritorno del sole, tuttavia le temperature rimangono a livelli ampiamente sopportabili e gradevoli.

Torna l’alta pressione

Nei prossimi giorni, l’anticiclone si rafforzerà gradualmente su tutta Italia, portando anche un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere valori leggermente superiori alle medie stagionali. Niente di preoccupante, sia chiaro, dato che il nucleo dell’anticiclone nordafricano rimarrà confinato nelle sue latitudini d’origine.

Ma che tipo di weekend ci attende in Italia? L’alta pressione garantirà due giorni generalmente stabili in tutto il Paese, ad eccezione di sporadici temporali che potrebbero verificarsi in montagna, localmente sulle aree collinari e al nord-ovest. Le temperature diurne saranno leggermente più calde, mentre di notte continueremo a percepire temperature abbastanza fresche, soprattutto nelle zone interne e collinari, dove il termometro potrebbe scendere addirittura al di sotto dei 15-16°C.

Temperature alla nostra portata

Le temperature massime non dovrebbero superare i 28-29°C nella maggior parte del Sud e delle isole maggiori, mentre lungo le coste tirreniche e al Nord potremmo sfiorare i 30-31°C. Tuttavia, anche durante le ore diurne, queste temperature non saranno eccessivamente elevate.

I dubbi sulla prossima settimana

E per quanto riguarda i giorni successivi? Attualmente, vi sono ancora incertezze riguardo all’evoluzione meteorologica della prossima settimana, come precedentemente indicato nei nostri aggiornamenti precedenti. L’alta pressione tenderà a rafforzarsi ulteriormente su gran parte del Mediterraneo occidentale, compresi Francia, Gran Bretagna, Germania, Nord Ovest Italia e Spagna. Si tratta principalmente dell’alta pressione nordafricana che porterà un notevole aumento delle temperature, soprattutto in Francia, dove ci aspettiamo anomalie eccezionali fino a oltre 14°C rispetto alle medie.

In gran parte d’Italia, invece, potremmo beneficiare dell’arrivo di aria leggermente più fresca dai Balcani, che manterrà le temperature intorno alle medie stagionali per la maggior parte della prossima settimana. Le regioni adriatiche e del Sud saranno le principali beneficiarie di questa aria più gradevole, con temperature che potrebbero stabilizzarsi attorno ai 26-30°C. Insomma, ci sarà caldo ma senza eccessi.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere generalmente stabili in tutta Italia, senza previsione di piogge o temporali.