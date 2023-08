Il Meteo Cambia: Ritorno dell’Anticiclone Africano

Le giornate ⁤piacevoli e le ‍notti fresche che abbiamo goduto fino ad ora stanno per diventare un lontano ricordo. Questo clima confortevole ci accompagnerà per altri tre giorni, dopodiché assisteremo a un drastico cambiamento delle condizioni meteo in tutto il Mediterraneo.

Il protagonista di questo cambiamento sarà l’anticiclone africano, che​ si prepara ⁣a dominare l’Italia per un ​periodo prolungato, portando con sé un incremento delle temperature‌ e un aumento dell’umidità negli strati più bassi dell’atmosfera.

Il Ritorno del Caldo: Quando e Dove

Il ⁤Caldo si Fa Sentire ⁢da ‌Venerdì 11 Agosto

I primi segnali del cambiamento climatico si faranno sentire a partire da Venerdì 11 Agosto, ​quando noteremo un innalzamento delle temperature​ rispetto ai giorni precedenti. Il termometro segnerà valori⁣ tra i ​26 e i 33°C in gran parte del territorio italiano.

Un Caldo Progressivamente più Intenso

Non ci troveremo di fronte a un’ondata di caldo improvvisa e intensa, ma piuttosto ⁢a un aumento graduale delle temperature. Queste continueranno a salire nei giorni successivi, raggiungendo ⁣livelli piuttosto elevati intorno a ⁣Ferragosto. Il 15 Agosto, con⁤ grande probabilità, sarà una giornata calda e stabile‍ in quasi tutta l’Italia, con picchi ‍di temperatura che potrebbero raggiungere fino a ‌37°C nelle aree interne del centro-sud e delle isole ⁤maggiori.

Le Prospettive per il Periodo Post-Ferragosto

Un Caldo Ancora più Intenso dopo Ferragosto

Il caldo si estenderà a tutta l’Italia, compreso il nord, nonostante la possibile presenza di qualche temporale forte che potrebbe manifestarsi⁤ sporadicamente⁣ in questo lungo periodo anticiclonico. Le temperature più alte potrebbero ⁢essere raggiunte⁤ tra il 16 ⁤e il​ 22 Agosto, con la possibilità di rivedere i 40°C in alcune località del sud. Ma ci sono previsioni che indicano picchi sino a 40 gradi nella bassa Valle Padana, proprio laddove c’è anche il più elevato tasso di umidità.

Un Caldo Estremo?

Al momento, non‌ si⁣ prevedono condizioni‍ meteo estreme. ‍L’ondata di caldo sarà ⁣sicuramente lunga ‌e significativa, ⁢ma non raggiungerà l’intensità del caldo sperimentato a Luglio. L’afa diventerà ‍più intensa con il passare dei giorni, soprattutto dopo Ferragosto. L’umidità, infatti, tenderà a crescere⁢ costantemente giorno ⁤dopo giorno a causa della persistenza dell’anticiclone⁤ sul Mediterraneo.

Non si prevedono, al momento, cambiamenti meteo significativi. L’alta pressione e il caldo saranno i principali ⁣protagonisti delle prossime‌ due settimane.

Conclusione

In sintesi, ci aspetta un ​ritorno del caldo ​dovuto all’anticiclone africano, con un aumento graduale delle temperature a partire dal 11 Agosto. Dopo​ Ferragosto,‌ il caldo diventerà ancora più intenso, ⁣con picchi ‍che potrebbero raggiungere i 40°C in ⁢alcune località del sud. Nonostante‌ l’afa⁣ e l’umidità ⁤in aumento, non si prevedono condizioni meteo estreme.