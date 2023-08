Durante l’intera giornata di oggi, la Sardegna sarà colpita da una potente burrasca di maestrale, con raffiche di vento che, in alcune aree esposte, potrebbero superare i 120 km/h.

Zone particolarmente colpite

Le raffiche di vento più intense si manifesteranno nel Golfo dell’Asinara, nelle bocche di Bonifacio e fino alla Maddalena.

Condizioni meteorologiche attuali

La Sardegna è sotto l’influenza di una zona di bassa pressione, un ciclone mediterraneo con centro sul Golfo ligure, che provoca rovesci temporaleschi. In alcune località, si sono registrate anche violente grandinate. La temperatura ha già subito un brusco calo nella serata di ieri, registrando un decremento di circa 15°C in pochissime ore a causa dei temporali.

Eventi meteorologici straordinari

Diversi comuni hanno assistito a intensi acquazzoni accompagnati da potenti scariche elettriche. In alcune zone, tra cui la città di Alghero, a causa dei temporali si sono verificati blackout nella serata di domenica.

Riepilogo delle condizioni estive

Questa burrasca di maestrale rappresenta la prima grande perturbazione dalla scorsa primavera, interrompendo un lungo periodo caratterizzato da un clima torrido e temperature tropicali. Ricordiamo che a fine luglio la Sardegna ha raggiunto temperature record, con punte di 47°C registrate ad Olbia e un picco massimo di circa 48°C nella Sardegna orientale. Nel Campidano, sono stati rilevati valori attorno ai 45°C.

Le acque marine attorno alla Sardegna presentano temperature superiori alla media, con valori che superano di circa 5°C quelli tipici di questo periodo dell’anno. Ci siamo ormai abituati a questo caldo estremo, ma ciò non significa che non stiano emergendo nuove e diverse manifestazioni atmosferiche rispetto al passato, con fenomeni meteo estremi. La perturbazione attuale colpisce la Sardegna in maniera marginale, e bisognerà attendere settembre per osservare eventi che potrebbero rivelarsi decisamente severi.

Previsioni immediate

Nei prossimi giorni, sulla Sardegna il forte maestrale perderà forza.