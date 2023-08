Il meteo è un argomento di​ grande interesse in questo periodo dell’anno,​ soprattutto quando si tratta di ‌prevedere il ritorno del caldo ​intenso. Dopo un breve periodo di fresco dovuto all’aria nord-atlantica,⁢ ci si chiede quanto durerà ‍questa​ tregua dal calore estivo. Siamo nel pieno del Solleone e, inevitabilmente, le temperature sono destinate a risalire.

Fino all’8 Agosto, avremo​ la fortuna di godere di giornate piacevoli e notti decisamente fresche. Questo è il momento ideale per rinfrescare le nostre case, ‍accumulando fresco​ in previsione delle prossime ondate di calore.

Ritorno del caldo: una certezza

A partire dal 10 Agosto, le temperature inizieranno a salire in maniera inarrestabile, tornando a livelli superiori alla media stagionale. Fortunatamente, al momento non si prevedono picchi di calore estremo come quelli registrati a Luglio.

Ferragosto: un caldo inaspettato?

La novità​ del giorno riguarda la giornata di Ferragosto. ‌Le previsioni indicano che potrebbe essere più calda di quanto previsto inizialmente. ⁢Questo cambiamento nelle‍ previsioni è del tutto normale, considerando la distanza temporale ancora significativa.

Inizialmente, si prevedeva un Ferragosto caldo ma non ⁤eccessivo, con temperature in linea con la media del periodo. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che l’anticiclone africano potrebbe essere più persistente⁤ e avvolgente del previsto.

Quanto caldo ci aspetta il 15 Agosto?

Se‍ le previsioni si confermano, potremmo aspettarci temperature piuttosto elevate il 15 Agosto, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. Ma quanto alte? È possibile che il termometro possa segnare valori di 3-5°C superiori alla media del periodo, raggiungendo facilmente i 34-35°C nelle ⁤zone interne del Meridione.

Non si tratta ⁤di ‍temperature estreme, ma il caldo si farà sicuramente sentire. Ricordiamo che queste sono previsioni a lungo termine, e che manca ancora‌ più di una settimana a Ferragosto. I prossimi aggiornamenti meteo saranno sicuramente⁣ più precisi.

Conclusione

In conclusione, dopo un breve periodo‍ di fresco, il caldo estivo è destinato a tornare. Le previsioni‌ indicano un aumento delle temperature a partire dal 10 Agosto, con​ un Ferragosto che potrebbe⁤ essere più caldo del previsto. Tuttavia,⁣ queste sono previsioni a lungo termine e i prossimi ⁣aggiornamenti meteo forniranno una ‌visione più precisa.