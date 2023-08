La ferita inferta dall’intenso vortice depressionario venutosi a formare sull’Italia nei giorni scorsi si sta rimarginando in maniera molto lenta, per tanto continuano ad esserci condizioni di spiccata instabilità sulla penisola. Instabilità che nelle ultime ore si sta concentrando soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni però ormai di intensità modesta, a parte qualche locale temporale un po’ più forte.

Con il graduale allontanamento (e riassorbimento) della perturbazione in essere e il contemporaneo aumento della pressione atmosferica sul bacino del Mediterraneo, nelle prossime ore assisteremo ad un altrettanto graduale miglioramento della situazione meteo sulla nostra penisola.

Le giornate di Giovedì 31 Agosto e Venerdì 1 Settembre saranno contraddistinte da un’area di alta pressione che determinerà un tempo ben più stabile rispetto ai giorni precedenti. Avremo infatti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, anche se non mancheranno degli addensamenti nuvolosi associati ancora a qualche rovescio o temporale.

Questi fenomeni dovrebbero interessare principalmente le aree interne appenniniche del Centro-Sud, la Sicilia orientale (specie Giovedì), i settori alpini, ma in maniera molto sporadica.

Per quanto riguarda le temperature, avremo un lieve aumento che riporterà i valori più o meno in linea con le medie del periodo. Ciò significa che potremo godere di un clima abbastanza piacevole, caldo – ma non troppo – di giorno, piuttosto fresco la sera e al mattino presto.

Concludiamo parlandovi del fine settimana. La tendenza per Sabato 2 e Domenica 3 Settembre si conferma anche dagli ultimi aggiornamenti all’insegna dell’alta pressione. Il bel tempo dovrebbe quindi resistere su tutta la penisola. Le temperature tenderanno ad aumentare ancora di qualche grado, specie nella giornata di Domenica, ma non si dovrebbe andare oltre i 30-32 gradi di massima. La buona notizia quindi è che non si prevede caldo eccessivo almeno fino al weekend.

Vista la distanza temporale la previsione per il fine settimana potrebbe subire qualche variazione, quindi vi invitiamo come sempre a seguire i vari aggiornamenti.