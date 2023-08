Un vasto campo di alta pressione sta invadendo il Mediterraneo, tuttavia, il caldo intenso e l’afa opprimente sono ben distanti dalla nostra penisola. È tutto merito di un’area di bassa pressione situata tra l’Adriatico e i Balcani, alimentata da aria particolarmente fresca in alta quota. Questo nucleo di aria fresca tiene a debita distanza la calura subtropicale, mantenendo il meteo piuttosto gradevole in molte delle nostre regioni.

Durata del fresco

Ma quanto durerà effettivamente il fresco? Innanzitutto, bisogna sottolineare che le temperature gradevoli riguardano principalmente il Sud Italia e il medio-basso versante Adriatico. Sul resto della penisola, si riscontrano già temperature piuttosto alte, destinate a salire ulteriormente a partire dal fine settimana.

La situazione resterà grossomodo invariata fino al 14 agosto, dopodiché l’anticiclone nordafricano tornerà ad inglobare tutta l’Italia, riuscendo a spazzare via il nucleo fresco che fino a quel momento manterrà il clima gradevole in mezza penisola.

Caldo in intensificazione dopo Ferragosto

Dunque, con l’avvento dell’alta pressione subtropicale, è chiaro che torneremo a percepire temperature via via sempre più alte. Ma, a quanto pare, il caldo non sarà insopportabile come lo è stato nel mese di luglio. Analizzando le temperature a 1500 m circa previste dopo Ferragosto, possiamo riscontrare valori non superiori ai 22-23 °C. Questo significa che il caldo sarà intenso, ma non estremo. Insomma, in pianura potremo superare agevolmente i 34-35 °C in molte città, soprattutto quelle dell’entroterra e in Val Padana, ma non raggiungeremo i 38-40 °C come avvenuto ripetutamente a luglio.

Afa in aumento

Un discorso a parte lo merita l’afa, in quanto il caldo diventerà sempre più afoso grazie alla persistenza dell’alta pressione nel Mediterraneo, che favorirà l’incremento dell’umidità nei bassi strati giorno dopo giorno. Infatti, tra il 17 e il 21 agosto, è molto probabile che il caldo cominci a diventare particolarmente afoso, soprattutto lungo le coste durante il pomeriggio e le primissime ore della sera.

Durata del caldo intenso

Ma quanto durerà effettivamente questa nuova ondata di caldo? Secondo le ultime simulazioni modellistiche, sembra che l’ondata di calore possa persistere almeno fino al 22 agosto. Dopo questa data si aprono vari scenari, tra cui anche un’importante decadimento stagionale, che analizzeremo in modo più accurato nei prossimi aggiornamenti meteo.