Che ne sarà dell’Estate? Il caldo avrà ancora molto da dire? Proveremo a rispondere a queste domande in questo articolo. Siamo tutti consapevoli delle temperature presenti ora in Italia, certamente distanti anni luce dal caldo estremo patito a Luglio. Le condizioni meteo sono nettamente più gradevoli e sopportabili, già da parecchi giorni: tutto merito di correnti fresche nord-europee che continuano a soffiare sul Mediterraneo centro-orientale.

La loro influenza si farà sentire principalmente al sud e sul medio-basso Adriatico fino a Ferragosto, mentre al nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna cominceremo a percepire temperature via via sempre più alte già da questo week-end.

Cambiamenti dopo Ferragosto?

Una volta arrivati a Ferragosto ci troveremo davanti all’ultimo scorcio dell’Estate meteorologica, che come da prassi si concluderà il 31 Agosto. Gli ultimi 15 giorni dell’Estate solitamente possono mostrare sia improvvise avvezioni calde africane e sia le prime perturbazioni atlantiche che rappresentano la prima vera rottura stagionale.

Negli ultimi anni siamo stati abituati diversamente: l’Estate ha spesso molto da dire sia nel finale di Agosto che nel mese di Settembre, ragion per cui occorre non abbassare mai la guardia e aspettarsi ondate di caldo intenso anche nelle prime fasi dell’Autunno. Con questo vogliamo sottolineare che ad ora è letteralmente impossibile affermare se ci saranno o meno ondate di caldo intenso tardivo in Italia.

Tendenza per la terza decade di Agosto

Tuttavia possiamo spingerci in una tendenza dall’affidabilità medio-bassa per gli ultimi dieci giorni di Agosto, per capire se effettivamente il caldo sarà ancora radicato in Italia. La risposta è affermativa: dopo Ferragosto il caldo si intensificherà su tutta Italia, anche al sud, e rischia di persistere anche nell’ultima decade del mese.

Qualche passaggio temporalesco sporadico non è da escludere, specie dopo il 22 Agosto, ma le temperature potrebbero non subire variazioni significativa.

Nota importante: farà caldo, certo, ma non si prevedono al momento picchi di caldo estremo come quello vissuto a Luglio. Dunque il meteo sarà un po’ più lineare e meno estremo.