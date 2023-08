Le temperature a breve crolleranno inesorabilmente sotto i colpi di una profonda depressione nord-atlantica, la quale tra poche ore invaderà l’Italia con nubi, piogge, temporali e venti sostenuti. Le condizioni meteo peggioreranno a partire dal nord, poi seguiranno anche centro e sud Italia.

Nessuno sarà risparmiato dal calo incisivo delle temperature: la colonnina di mercurio perderà dai 5 ai 10°C, sia di giorno che di notte. Addirittura potremo percepire i brividi del gran fresco notturno in collina e in Val Padana tra 5 e 7 Agosto!

Fresco già con le ore contate!

Questa anomalia fresca avrà vita davvero breve e pertanto non rappresenterà una fine anticipata dell’Estate. Potremmo considerarlo più un “break estivo”, ovvero una pausa dal caldo che nel mese di Agosto è più che naturale.

Ovviamente il break estivo non passerà inosservato e rischia di causare parecchi danni a causa dei forti temporali, della grandine e dei colpi di vento. Nordest e regioni adriatiche saranno gli obiettivi primari dei violenti temporali.

Il ritorno del caldo

Almeno fino al 7 Agosto il clima si manterrà gradevole di giorno e fresco di notte. Passato questo periodo ecco che la pressione comincerà ad aumentare e torneranno ad affluire correnti via via sempre più calde di origine nord-africana.

Insomma il caldo tornerà ad intensificarsi, questa volta su tutta Italia! I centri di calcolo prevedono un rinforzo dell’anticiclone su tutto il Mediterraneo già attorno al 10 Agosto. Col passare dei giorni la pressione si rinforzerà sempre più ed anche le temperature saliranno fino a riportarsi oltre le medie del periodo.

Data del caldo intenso

Tra 12 e 13 Agosto il caldo potrebbe farsi intenso da nord a sud, con temperature superiori ai 34-35°C su tante località interne e lontane dal mare. Addirittura si ipotizza un’ondata di caldo intensa per Ferragosto! In tal caso i termometri potrebbero puntare nuovamente, con decisione, i 40°C. Ma ovviamente siamo troppo in là coi tempi, ragion per cui occorrerà attendere nuovi aggiornamenti meteo più affidabili.