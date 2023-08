Per ora l’alta pressione regge, ma i temporali si faranno via via sempre più diffusi col passare dei giorni specialmente sul finire della settimana e con l’inizio della prossima quando l’anticiclone africano non riuscirà più a contenere le energie di un Atlantico in odore d’Autunno.

C’è ancora un po’ di tempo prima di parlare della stagione autunnale, ma quanto si verificherà nei prossimi giorni sarà comunque un chiaro indizio che l’Estate comincerà ad avviarsi gradualmente verso la via del tramonto.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci riserverà il meteo nei prossimi giorni.

Fino a Venerdì, fatta eccezione per qualche temporale di passaggio a ridosso dell’arco alpino e su alcuni tratti dell’Appennino più meridionale, sole e caldo domineranno indisturbati grazie ad un’alta pressione ancora in forze.

I primi segnali che qualcosa va cambiando invece si noteranno ad inizio weekend quando l’attività temporalesca si farà più vivace su tutto l’arco alpino e sul settore prealpino. Ci sarà spazio anche per qualche temporale piuttosto forte.

Un cambiamento verso una maggiore ed evidente ingerenza temporalesca lo noteremo invece tra Domenica e l’inizio della prossima settimana quando si andrà lentamente formando un vortice ciclonico sull’Italia.

Forti temporali colpiranno dapprima il Nord ed in seguito anche molte aree del Centro in particolare quelle tirreniche. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con raffiche di vento, nubifragi e parecchie grandinate anche di grosse dimensioni. Crollano le temperature ed in seguito arrivano alcune piogge anche sul basso Tirreno.

Il vortice ciclonico manterrà condizioni meteo spiccatamente variabile fino a Mercoledì in un contesto termico decisamente più fresco.

Nei prossimi aggiornamenti ci occuperemo di analizzare cosa accadrà dopo questa prima seria crisi di stagione. Restate con noi!