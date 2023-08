Le tendenze meteo per l’Autunno continuano a destare timori. Essa sarà una stagione che potrebbe portare delle conseguenze molto pesanti se continuerà a fare caldo nelle prossime settimane. Rimarchiamo subito questo concetto. Non possiamo dire se tra 30 giorni pioverà, farà caldo o freddo.

Queste non sono previsioni meteorologiche, ma delle proiezioni a lunga scadenza (stagionali). Andiamo a vedere se si possono tirar fuori cose interessanti dai modelli a lunga gittata.

Estate molto calda: pessima notizia, vi diciamo perchè

Stiamo vivendo una stagione estiva assai calda, soprattutto per le regioni centro-meridionali, le quali hanno subito Luglio devastante. Caldo estremo, siccità e incendi hanno devastato tante aree del Sud. Adesso Agosto è partito con frescura, ma sappiamo che questo gradevole scenario ahinoi non durerà.

Avremo a che fare con un anticiclone africano particolarmente invadente, ma soprattutto assai persistente. Questo avrà una conseguenza terribile per noi. Oltre al disagio fisico che proveremo (per caldo e afa), continueranno a salire le temperature superficiali dei nostri mari. Ora vi diciamo le conseguenze.

Le acque superficiali sono caldissime, il che desta timori

La vera pessima notizia è questa. Ciò comporta il rilascio di energia termica sotto forma di calore a lungo. Ovviamente non basterà una sola perturbazione per rimescolare le acque, che rimarranno calde per settimane, se non per mesi. Ciò è dovuto al fatto che le acque si scaldano e si raffreddano molto più lentamente.

Le perturbazioni che dal mese i Settembre interesseranno il Bacino del Mediterraneo avranno a che fare con tanta energia in gioco. Questo comporterebbe la elevata probabilità di fenomeni meteo estremi, con probabili alluvioni lampo e grossi disagi (benché locali).

Diciamo subito che è impossibile prevedere ora dove e quando colpiranno. Sappiamo però che, se queste sono le condizioni predisponenti, le future settimane potrebbero destare ben più di qualche grattacapo. Ma ne riparleremo.