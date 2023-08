Dopo stabilità e caldo tutto sommato accettabile, tornerà nuovamente il rischio di condizioni meteo pessime e anche particolarmente estreme. Non ci sono più dubbi riguardo l’arrivo di una forte depressione nord-atlantica, un vero e proprio ciclone già ben visibile dalle immagini satellitari.

Questo ciclone ora situato tra Francia e Gran Bretagna si sta rapidamente muovendo verso l’Italia, dove porterà i primi chiari effetti nel corso di giovedì. Sarà il nord Italia il primo settore a vedersela con temporali, grandinate, nubifragi e colpi di vento.

Rischio grandine di grosse dimensioni

L’energia presente in Val Padana non è esagerata come accaduto in altre occasioni, tuttavia la differenza di temperatura tra alta e bassa quota sarà sufficiente allo sviluppo di temporali estremi. Difatti la massa d’aria in arrivo, legata a questo ciclone, sarà molto fredda in alta quota e basterà questo aspetto, non indifferente, a creare le giuste turbolenze.

Il rischio di forti grandinate è maggiore, nel corso di giovedì, su gran parte del Nordest e l’alta Lombardia. Probabile la formazione di supercelle a cui saranno collegati forti colpi di vento, anche oltre 100 km/h, nubifragi e grandine di medio-grosse dimensioni. Sia chiaro, questi fenomeni non colpiranno indistintamente tutte le località! Si tratta pur sempre di temporali, ovvero di fenomeni isolati.

Nonostante in questo caso si tratterà di temporali abbastanza ampi, i fenomeni estremi avranno una estensione più limitata.

Rischio violenti temporali anche venerdì 4 e sabato 5 Agosto

Venerdì il rischio di forti temporali si sposterà anche sul centro Italia, in particolare su Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne della Toscana. Altri locali violenti temporali potranno interessare Friuli, Veneto, Emilia Romagna. La grandine di medio-grosse dimensioni potrebbe interessare la fascia adriatica.

Sabato tale rischio riguarderà anche Puglia e Molise, complice il netto calo termico che produrrà forti moti convettivi. Saranno indispensabili i prossimi aggiornamenti meteo per fornirvi maggiori dettagli sulle aree colpite dal maltempo.