Le buone notizie oggi le diamo agli amanti del fresco che dovranno pazientare ancora poco prima di riprendere ad assaporare un clima sicuramente più consono ai propri palati.

Come scritto nel titolo dell’editoriale infatti, il grande caldo ha ormai le ore contate e con tutta probabilità se ne andrà definitivamente per molte regioni del Paese.

Cerchiamo allora di capire cosa ci aspetta sul fronte termico nei prossimi giorni e soprattutto quando ci sarà la prevista svolta.

Fino a tutto Sabato il cuore pulsante dell’alta pressione africana continuerà a rimanere ben saldo sul bacino del Mediterraneo anche se si noteranno i primi segnali di un suo cedimento sulle estreme zone del Nord dove ci saranno alcuni temporali ed un primi moderato calo termico.

Sul resto del Paese però, l’inizio del weekend sarà sempre contrassegnato da temperature ben superiori alla media del periodo.

Domenica ecco che la canicola inizierà gradualmente a ritirarsi ad iniziare dalle regioni del Nord sotto una maggior ingerenza temporalesca.

Ma la vera svolta ci sarà con l’inizio della prossima settimana quando l’Italia dovrà fare i conti con un fresco ciclone carico di maltempo e soprattutto foriero di venti freschi che faranno letteralmente crollare le colonnine di mercurio.

Basti pensare che entro Martedì, non solo tutto il Paese si sarà liberato dal grande caldo, ma soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro farà addirittura troppo fresco con valori termici anche di 13/15°C in meno rispetto a questi giorni. Scenderemo dunque sotto media se non l’avete ancora capito.

Insomma, pare abbastanza evidente come ci troveremo dinnanzi ad una prima e severa crisi estiva che ci traghetterà verso un conteso meteo-climatico decisamente diverso.

Attenzione però, non abbiamo detto che la stagione volgerà verso un definito contesto di fresco brutto tempo. Anzi, sul finire della settimana sembra tornare il bel tempo anche se con temperature decisamente più fresche, specie al Nord e al Centro.