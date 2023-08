Se siete fra i tanti che non sopportano il grande caldo è meglio che vi prepariate al peggio! Nei prossimi giorni le colonnine di mercurio saliranno inesorabilmente, giorno dopo giorno, tornando così a superare pure di parecchi gradi le medie climatologiche del periodo.

A dir il vero è da giorni che vi annunciamo l’arrivo di un’importante ondata di caldo che potrebbe addirittura durare fino alla fine del mese. Insomma, avrete davvero poco da stare allegri!

Ma veniamo ai fatti. Le temperature, dopo già un primo accenno all’aumento, saliranno in forma più evidente soprattutto da Venerdì e per tutto il corso del fine settimana. Entro Sabato infatti, sentiremo già parlare di picchi prossimi ai 37/38°C in Sardegna, 35/36°C sulle regioni del Centro e di poco inferiori al Nord. Un po’ meglio, sul fronte caldo, andranno le cose al Sud dove continueranno a soffiare deboli venti più freschi.

Detto ciò, se ora pensate che il picco di caldo lo raggiungeremo proprio nel corso del weekend vi sbagliate di grosso! Questo infatti sarà solo un assaggio a quanto capiterà nel corso della prossima settimana. L’alta pressione africana infatti, troverà nuova energia per esagerare portando l’Italia nuovamente sulla graticola.

A differenza delle precedenti ondate di caldo però, questa volta ad essere una delle zone maggiormente colpite sarà il Nord Italia dove proprio a cavallo del Ferragosto le temperature saliranno davvero troppo in alto rispetto ai nostri canonici standard climatici.

Caldissimo anche sulla Sardegna e su tutto il comparto tirrenico centrale e settentrionale. Al Sud e sulla Sicilia invece, il caldo sarà anch’esso intenso ma un po’ inferiori rispetto alle regioni prima citate.

Al momento è inutile dare numeri precisi vista la distanza temporale. Una cosa è certa però, se in questo weekend farà moto caldo, nel corso della prossima settimana ne farà ancor di più e anche per parecchi giorni. Secondo uno dei più illustri centri di calcolo, quello americano, non si intravedono importanti cambiamenti almeno fino al 26/27 d’Agosto.