Per alcuni fa addirittura freddo, per altri invece è un sogno! Come sempre il tempo meteorologico non può accontentare contemporaneamente tutti. In questi giorni infatti, gli amanti del fresco possono davvero tirare un sospiro di sollievo dopo l’ennesima fiammata africana della scorsa settimana.

Le temperature hanno subito un vero e proprio crollo e al Nord sono addirittura finite sotto media con valori davvero molto freschi per il calendario. Insomma, un duro colpo all’Estate verrebbe da dire. Peccato che nei prossimi giorni la stagione estiva farà di tutto per riprendersi il maltolto.

Dopo lo spostamento verso levante del freddo vortice ciclonico di questi giorni, un promontorio anticiclonico di origine africana si spingerà nuovamente verso il bacino del Mediterraneo riportando non solo un po’ di stabilità atmosferica, ma anche un bel po’ di caldo per alcune regioni.

Sotto osservazione, già da Venerdì 1 Settembre, saranno le regioni del Sud e la Sicilia dove soprattutto nel corso del weekend le colonnine di mercurio torneranno a superare di parecchio la soglia dei 30°C.

Pure al Centro-Nord si tornerà a registrare un caldo tipicamente estivo anche se i termometri rimarranno attestati su valori meno elevati con picchi massimi che difficilmente supereranno di molto i 30°C. Insomma, sicuramente un caldo decisamente più sopportabile rispetto a quello rilevato nella precedente fiammata africana.

Da segnalare inoltre che, specialmente al Nord, continuerà a fare abbastanza fresco la notte e in prima mattina. Non dimentichiamoci che siamo ormai in Settembre e le ore di luce si stanno sempre più riducendo favorendo così una maggior discesa dei termometri.

Ma quanto durerà questa nuova fase di stampo prettamente estivo? Purtroppo non si riesce ancora a capire bene cosa accadrà con precisione nel corso della prossima settimana in quanto i centri di calcolo non hanno ancora trovato una comune linea di tendenza.

Bisognerà dunque attendere ancora nuovi aggiornamenti prima di poter capire se il caldo durerà o se sarà solo un disperato tentativo dell’Estate di giocarsi le sue ultime carte.