Inizia quella che sarà probabilmente la parentesi più calda del mese di Agosto. L’anticiclone africano si è disteso lungo il bacino del Mediterraneo e nei prossimi giorni coinvolgerà anche tutto il nostro Paese con il suo carico di caldo destinato a divenire anche piuttosto pesante per via del fenomeno dell’afa.

Cerchiamo allora di capire bene quali saranno le zone maggiormente coinvolte, i numeri del caldo e soprattutto quanto durerà questa ennesima fiammata africana.

La fase più bollente è attesa tra le giornate di Martedì 22 e Giovedì 24. In questo frangente il caldo toccherà picchi davvero elevati con valori che toccheranno anche le soglia dei 40°C come in Sardegna, su alcuni angoli interni del Centro, specie tra Toscana e Lazio, ma anche su parecchie località della Valle Padana.

Qualche grado in meno sul resto del Paese specialmente sulla Sicilia dove si registrerà l’influenza di una blanda circolazione ciclonica in quota a spasso nel tratto di mare tra l’Isola e le coste tunisine.

Venerdì 25 il clima non subirà grossi scossoni fatta eccezione per qualche grado in meno sul comparto alpino dove registreremo una maggior ingerenza temporalesca.

Saranno proprio questi i segnali di un sempre più probabile cambiamento che si attiverà proprio a cavallo del weekend quando un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa costringerà l’anticiclone africano a battere in ritirata.

Tra Sabato 26 e Domenica 27 dunque, il grande caldo abbandonerà l’Italia specialmente le regioni del Nord e del Centro dove, oltre all’arrivo di forti temporali, le colonnine di mercurio subiranno una forte diminuzione.