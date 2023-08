Ci siamo! Manca davvero poco al ritorno del grande caldo. L’anticiclone africano sta scaldando i motori e proprio a cavallo dell’imminente weekend porterà le colonnine di mercurio nuovamente su valori altissimi, troppo alti per i nostri consueti standard climatici.

Dopo un Venerdì di attesa, ecco che già da Sabato le temperature guadagneranno qualche punticino verso l’alto senza tuttavia arrivare a valori particolarmente fuori quota.

Sarà invece da tra Domenica e l’inizio della prossima settimana che il grande caldo comincerà ad avvolgere il nostro Paese da Nord a Sud per effetto di una lunga linea d’aria rovente che dalla Spagna salirà verso la Francia spostandosi poi verso il mare nostrum.

I picchi di caldo sono attesi proprio tra Lunedì 21 e Mercoledì 23 quando le colonnine di mercurio torneranno ad accarezzare la soglia dei 40°C come sulle zone interne del Centro, in Sardegna e Sicilia.

Non saranno da meno anche le pianure del Nord dove i termometri potrebbero spingersi verso i 38°C o qualcosa di più all’interno dei centri urbani. Sulla Valle Padana inoltre, aumenterà anche il livello del disagio fisico a causa del fenomeno dell’afa che contemporaneamente manterrà elevate anche le temperature notturne.

Come in ogni eventi meteorologico, se c’è un inizio ci sarà allora anche un fine giusto? Ebbene, secondo i centri di calcolo, un primo cedimento dell’alta pressione africana potrebbe intervenire tra Giovedì 24 e Venerdì 25 anche se gli effetti non saranno particolarmente importanti.

Per vedere un più evidente cambio della circolazione infatti, bisognerà con tutta probabilità, attendere la fine del mese. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.