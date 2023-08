Si torna a parla di caldo, di afa e di clima fuori dal normale. D’altronde è da circa una settimana che siamo entrati nel mese di Agosto, uno dei mesi più caldi dell’Estate e se non fa caldo adesso quanto lo deve fare?

Ok, ma c’è caldo e caldo! E quello che tornerà sarà l’ennesima ondata troppo pesante per i nostri standard climatologici visto che le temperature torneranno senza ombra di dubbio a superare di un bel po’ la media del periodo.

L’Italia respirerà aria buona ancora per pochi giorni dunque visto che da Mercoledì 9 ogni giorni sarà sempre più caldo e se tutto verrà confermato, i picchi più alti di temperatura e di conseguenza i momenti più difficile, li registreremo addirittura la prossima settimana.

Insomma, non solo sarà piuttosto pesante, ma sarà anche di lunga durata. Al momento infatti, il grande caldo sembra poter durare senza grossi ostacoli anche oltre il Ferragosto.

Lo possiamo vedere bene anche da questa cartina allegata, centrata proprio per la giornata del Ferragosto, come la bolla d’aria rovente si erge dal cuore dell’Africa fino ai comparti Nord del nostro continente avvolgendo ovviamente anche tutta l’Italia.

Torneremo a toccare picchi record come accaduto nell’eccezionale fiammata africana di Luglio? Probabilmente no! Nonostante farà tanto caldo, specialmente al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori, le colonnine di mercurio potranno di poco superiore la soglia dei 40°C contro i picchi record di 47/48°C registrati in quella di Luglio.

Ovviamente ci saranno da aggiungere i soliti problemi dovuti al disagio bio-climatico dovuto al fenomeno dell’afa anch’esso destinato a crescere giorno dopo giorno specialmente sulla Valle Padana ma anche su molti tratti del Centro-Sud.

Godiamoci dunque questi ultimi 2/3 giorni di caldo moderato o addirittura di fresco mattutino, prima che l’Italia finisca nuovamente sulla graticola!