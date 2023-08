In un precedente editoriale via abbiamo fatto chiaramente capire come nei prossimi giorni l’Italia sarà avvolta dall’ennesima ondata di caldo africano.

Giù da inizio settimana le colonnine di mercurio hanno fatto passi in avanti riportando caldo a tratti anche un po’ afoso su molte zone del Centro, del Nord e sulla Sardegna.

Ma questo è stato solo l’antipasto a quanto accadrà nei prossimi giorni quando l’alta pressione africana spingerà una lunga lingua rovente verso la Spagna, la Francia e gran parte del nostro Paese.

Insomma, prepariamoci ad una fase di caldo intenso che durerà probabilmente anche per tutto il corso della prossima settimana.

In questo editoriale però ci occuperemo di quanto accadrà da qui a Domenica visto che caldo e temperature saranno sicuramente già l’argomento più gettonato.

Andiamo con ordine allora. Giovedì e Venerdì saranno probabilmente le ultime due giornate dove i termometri riusciranno ancora a mantenere livelli non esageratamente caldi con punte intorno ai 36/37°C in Sardegna, su alcuni tratti interni del Centro e intorno ai 34/35°C su molte zone del Nord.

La musica invece inizierà a cambiare a cavallo del fine settimana. In particolare da Domenica quando l’annunciata lingua rovente comincerà a colpire ancora una volta soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche del Centro e molte aree del Nord.

In questa cartina elaborata dal Centro di calcolo statunitense, notiamo valori prossimi ai 38°C in Sardegna, su molte località del Nord e addirittura picchi di 39/40°C nelle aree interne del versante tirrenico del Centro (Toscana/Lazio).

Qualche grado in meno invece si registrerà sul resto del Paese dove le temperature sono comunque previste in aumento.

Attenzione poi alla prossima settimana quando il caldo si estenderà praticamente a tutto il Paese con temperature mediamente comprese tra i 37/39°C, il tutto condito anche da un generale aumento dell’afa e del conseguente forte disagio bio-climatico.

Ci aggiorneremo in merito nei prossimi giorni così d’avere un quadro più preciso sulla reale intensità e sulla durata di questa intensa fiammata africana.